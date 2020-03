The Jade Orchid và loạt dự án của Vimedimex chưa đào móng đã vướng lùm xùm

Dự án Tổ hợp Công trình căn hộ, văn phòng và công cộng (tên thương mại là The Jade Orchid) tọa lạc tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), do Công ty CP bất động sản Vimedimex (thương hiệu bất động sản Vimefulland - Vimedimex Group) làm đại diện cho liên danh nhà đầu tư. Dự án này có quy mô diện tích khoảng 67.763,48 m2 (bao gồm 49.667,1 m2 đất xây dựng công trình và 18.096,38 m2 đất xây dựng đường giao thông theo quy hoạch). Trong đó, công trình dự án sẽ gồm có loại hình chung cư, biệt thự và lâu đài phố. Mặc dù dự án The Jade Orchid chưa được triển khai thi công, bên trong vẫn chỉ là bãi đất trống thế nhưng hiện nay bất ngờ trên nhiều trang website mua bán bất động sản lại đang quảng cáo và rao bán các căn hộ tại dự án này một cách rầm rộ. Ngạc nhiên hơn, là trao đổi PV Kiến Thức đại diện Tổ quản lý quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết, Dự án The Jade Orchid vẫn đang hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý có liên quan chưa đầy đủ. Trước đó, phường đã lập biên bản vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình số tiền là 17,5 triệu đồng. Vị đại diện Tổ quản lý quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Xuân Đỉnh cũng khẳng định, phường đã đình chỉ dự án, từ nhiều tháng nay không có công nhân, máy móc hoạt động trong dự án này. Tiếp đó là dự án The Lotus Center nằm tại lô đất ký hiệu TM01 nằm trong khu đô thị Ciputra thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cũng do Vimedimex làm chủ đầu tư. Dự án này vướng lùm xùm khi thi công chưa có giấy phép. Trước đó, ông Trần Việt Hùng cán bộ Quản lý TTXD phường Phú Thượng cho báo giới biết, ngày 14/10/2019, UBND phường Phú Thượng kiểm tra hiện trạng tại ô đất ký hiệu TM01 và lập biên bản về việc chủ đầu tư thi công phần cứng hệ thống thoát nước. UBND phường Phú Thượng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được phép thi công xây dựng khi có đầy đủ thủ tục pháp lý được phê duyệt; Có văn bản giải trình gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Tây Hồ và UBND phường Phú Thượng. Đồng thời, yêu cầu Vimedimex dừng tuyệt đối việc thi công rãnh thoát nước. (Ảnh: VTC News). Ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức ngày 4/3/2020, bên ngoài dự án The Lotus Center vẫn được quây tôn kín mít, cao trên 3m. “Hiện chủ đầu tư vẫn chưa triển khai bất kỳ điều gì cả, chỉ là công tác chuẩn bị. Họ cũng mới chỉ rào lại lô đất TM01 và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý...”, - ông Trần Việt Hùng cán bộ Quản lý TTXD phường Phú Thượng nói với PV Kiến Thức. Bên trong dự án The Lotus Center không có bất kỳ máy móc cũng như hoạt động xây dựng nào. Phế thải xây dựng cùng với cỏ dại mọc um tùm. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, lô đất ký hiệu TM01 tại Ciputra của Vimedimex có diện tích rộng gần 20.000 m2, nằm sát đường Võ Chí Công (gần cầu Nhật Tân, Hà Nội), trong đó diện tích xây dựng là 7.330m2, mật độ 37,2%. Tổng diện tích sàn hơn 115.000m2, cao 31 tầng. Theo quảng bá, The Lotus Center là loại hình căn hộ officetel mang phong cách kiến trúc cổ điển, tân cổ điển. Nhưng thực tế ở thời điểm này mọi hoạt động xây dựng bên trong dự án The Lotus Center dính lùm xùm thi công chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý vẫn chỉ là bãi đất trống. Thấy xuất hiện người lạ, nhân viên bảo vệ "đảo đi đảo lại" liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài dự án. Trên mạng xã hội dự án The Lotus Center được quảng cáo rao bán rầm rộ. Phối cảnh chi tiết về dự án The Lotus Center còn liên tục được cập nhật lên các website mua bán bất động sản. Phối cảnh dự án đẹp long lanh, nhưng thực tế The Lotus Center vẫn chỉ là bãi đất trống.

Dự án Tổ hợp Công trình căn hộ, văn phòng và công cộng (tên thương mại là The Jade Orchid) tọa lạc tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), do Công ty CP bất động sản Vimedimex (thương hiệu bất động sản Vimefulland - Vimedimex Group) làm đại diện cho liên danh nhà đầu tư. Dự án này có quy mô diện tích khoảng 67.763,48 m2 (bao gồm 49.667,1 m2 đất xây dựng công trình và 18.096,38 m2 đất xây dựng đường giao thông theo quy hoạch). Trong đó, công trình dự án sẽ gồm có loại hình chung cư, biệt thự và lâu đài phố. Mặc dù dự án The Jade Orchid chưa được triển khai thi công, bên trong vẫn chỉ là bãi đất trống thế nhưng hiện nay bất ngờ trên nhiều trang website mua bán bất động sản lại đang quảng cáo và rao bán các căn hộ tại dự án này một cách rầm rộ. Ngạc nhiên hơn, là trao đổi PV Kiến Thức đại diện Tổ quản lý quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết, Dự án The Jade Orchid vẫn đang hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý có liên quan chưa đầy đủ. Trước đó, phường đã lập biên bản vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình số tiền là 17,5 triệu đồng. Vị đại diện Tổ quản lý quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Xuân Đỉnh cũng khẳng định, phường đã đình chỉ dự án, từ nhiều tháng nay không có công nhân, máy móc hoạt động trong dự án này. Tiếp đó là dự án The Lotus Center nằm tại lô đất ký hiệu TM01 nằm trong khu đô thị Ciputra thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cũng do Vimedimex làm chủ đầu tư . Dự án này vướng lùm xùm khi thi công chưa có giấy phép. Trước đó, ông Trần Việt Hùng cán bộ Quản lý TTXD phường Phú Thượng cho báo giới biết, ngày 14/10/2019, UBND phường Phú Thượng kiểm tra hiện trạng tại ô đất ký hiệu TM01 và lập biên bản về việc chủ đầu tư thi công phần cứng hệ thống thoát nước. UBND phường Phú Thượng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được phép thi công xây dựng khi có đầy đủ thủ tục pháp lý được phê duyệt; Có văn bản giải trình gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Tây Hồ và UBND phường Phú Thượng. Đồng thời, yêu cầu Vimedimex dừng tuyệt đối việc thi công rãnh thoát nước. (Ảnh: VTC News). Ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức ngày 4/3/2020, bên ngoài dự án The Lotus Center vẫn được quây tôn kín mít, cao trên 3m. “Hiện chủ đầu tư vẫn chưa triển khai bất kỳ điều gì cả, chỉ là công tác chuẩn bị. Họ cũng mới chỉ rào lại lô đất TM01 và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý...”, - ông Trần Việt Hùng cán bộ Quản lý TTXD phường Phú Thượng nói với PV Kiến Thức. Bên trong dự án The Lotus Center không có bất kỳ máy móc cũng như hoạt động xây dựng nào. Phế thải xây dựng cùng với cỏ dại mọc um tùm. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, lô đất ký hiệu TM01 tại Ciputra của Vimedimex có diện tích rộng gần 20.000 m2, nằm sát đường Võ Chí Công (gần cầu Nhật Tân, Hà Nội), trong đó diện tích xây dựng là 7.330m2, mật độ 37,2%. Tổng diện tích sàn hơn 115.000m2, cao 31 tầng. Theo quảng bá, The Lotus Center là loại hình căn hộ officetel mang phong cách kiến trúc cổ điển, tân cổ điển. Nhưng thực tế ở thời điểm này mọi hoạt động xây dựng bên trong dự án The Lotus Center dính lùm xùm thi công chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý vẫn chỉ là bãi đất trống. Thấy xuất hiện người lạ, nhân viên bảo vệ "đảo đi đảo lại" liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài dự án. Trên mạng xã hội dự án The Lotus Center được quảng cáo rao bán rầm rộ. Phối cảnh chi tiết về dự án The Lotus Center còn liên tục được cập nhật lên các website mua bán bất động sản. Phối cảnh dự án đẹp long lanh, nhưng thực tế The Lotus Center vẫn chỉ là bãi đất trống.