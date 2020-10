Thăm căn nhà thơ mộng của nhạc sĩ Trần Tiến ở Vũng Tàu

Nhạc sĩ Trần Tiến nổi tiếng với những ca khúc in đậm chất lãng du nhưng gần chục năm nay, ông đã dừng chân tại vùng đất an lành nhất của Việt Nam, đó là Vũng Tàu. Ảnh: Giadinhnet. Căn hộ của nhạc sĩ Trần Tiến nằm ở khu vực ven núi Lớn thuộc Bãi Dâu - TP Vũng Tàu. Ảnh: Tiền phong. Chốn đi về của nhạc sĩ Trần Tiến thực chất là 3 căn hộ nằm ở hai tầng lầu riêng biệt ghép lại với nhau. Ảnh: CL&XH. Tầng dưới gồm hai căn hộ và sân vườn kết nối với tầng trên qua một cầu thang lộ thiên. Ảnh: CL&XH. Không gian chức năng tầng dưới gồm hai phòng ngủ, bếp - phòng ăn, phòng làm việc và phòng sinh hoạt chung. Tầng trên là một phòng ngủ và phòng thờ. Ảnh: Zing. Bước vào căn hộ là hình đen trắng của nhạc sĩ Trần Tiến được phóng to và cây piano mà ông thường ngồi sáng tác. Ảnh: Tiền phong. Trong nhà có nhiều nhạc cụ gắn bó với nam nhạc sĩ như trống Paranưng, cồng chiêng, khèn, tù và. Ảnh: Tiền phong. Những ô kính vuông nhỏ trang trí nổi bật trên nền trắng tinh khôi của các phòng. Ảnh: CL&XH. Bên ngoài, cũng với màu trắng tinh khôi ấy đan xen giữa cái màu xanh ngăn ngắt của biển và xanh biếc của cây khiến căn nhà thêm lung linh, huyền ảo như ở chốn thần tiên. Ảnh: CL&XH. Ngoài hành lang căn hộ trồng rất nhiều hoa. Ảnh: Tiền phong. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Nhạc sĩ Trần Tiến nổi tiếng với những ca khúc in đậm chất lãng du nhưng gần chục năm nay, ông đã dừng chân tại vùng đất an lành nhất của Việt Nam, đó là Vũng Tàu. Ảnh: Giadinhnet. Căn hộ của nhạc sĩ Trần Tiến nằm ở khu vực ven núi Lớn thuộc Bãi Dâu - TP Vũng Tàu. Ảnh: Tiền phong. Chốn đi về của nhạc sĩ Trần Tiến thực chất là 3 căn hộ nằm ở hai tầng lầu riêng biệt ghép lại với nhau. Ảnh: CL&XH. Tầng dưới gồm hai căn hộ và sân vườn kết nối với tầng trên qua một cầu thang lộ thiên. Ảnh: CL&XH. Không gian chức năng tầng dưới gồm hai phòng ngủ, bếp - phòng ăn, phòng làm việc và phòng sinh hoạt chung. Tầng trên là một phòng ngủ và phòng thờ. Ảnh: Zing. Bước vào căn hộ là hình đen trắng của nhạc sĩ Trần Tiến được phóng to và cây piano mà ông thường ngồi sáng tác. Ảnh: Tiền phong. Trong nhà có nhiều nhạc cụ gắn bó với nam nhạc sĩ như trống Paranưng, cồng chiêng, khèn, tù và. Ảnh: Tiền phong. Những ô kính vuông nhỏ trang trí nổi bật trên nền trắng tinh khôi của các phòng. Ảnh: CL&XH. Bên ngoài, cũng với màu trắng tinh khôi ấy đan xen giữa cái màu xanh ngăn ngắt của biển và xanh biếc của cây khiến căn nhà thêm lung linh, huyền ảo như ở chốn thần tiên. Ảnh: CL&XH. Ngoài hành lang căn hộ trồng rất nhiều hoa. Ảnh: Tiền phong. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24