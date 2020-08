Tận mục những kho tiền vàng khổng lồ bất khả xâm phạm

Trong số các kho trữ vàng thế giới, ngân hàng Thụy Sĩ được xem là nơi an toàn nhất trên thế giới. Mỗi chiếc hầm đựng tiền đều trang bị két sắt 3 khóa. Ảnh: Cmi-gold-silver. Các két đặc trưng của Thụy Sĩ đều được giới tỷ phú thế giới tin dùng trong suốt 200 năm qua. Ảnh: Printest. Nằm sâu bên dưới đường phố Manhattan, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York lưu trữ khoảng 25% lượng vàng của thế giới với giá trị lên tới 270 tỷ USD. Ảnh: Getty. Không chỉ được bao bọc bởi những khối đá vững chắc, căn hầm còn được bảo vệ bởi cánh cửa thép nặng 90 tấn. Ảnh: Cryptome. Kho trữ vàng của Iran được cho là không thể xuyên thủng. Nơi đây được bảo vệ bằng những bức tường đá granite chắc chắn và dày hàng mét, được quân đội và những tay súng thiện xạ cùng hỏa lực mạnh bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Cmi-gold-silver Tuy nhiên, không ai biết chính xác nó ở đâu. Bởi thế, hầm trữ vàng của Iran được xem là bí ẩn nhất thế giới. Ảnh: Newsmax. Trong khi đó, ngân hàng Teikoku (Hiroshima, Nhật Bản) được cho là không thể phá hủy. Ảnh: Asahi. Lý do là khi Hiroshima bị ném bom nguyên tử, cả thành phố và người dân bị xóa sổ nhưng hầm ở ngân hàng Teikoku không bị hư hại. Điều này cho thấy nó được bảo vệ tốt như thế nào. Ảnh: Asahi. Kho dự trữ vàng của Ngân hàng Anh là hầm trữ vàng lớn thứ hai trên thế giới với hơn 4.600 tấn vàng được bảo vệ an toàn. Ảnh: BI.Hầm vàng được bảo vệ bởi các cửa chống bom với hệ thống khóa nhận dạng bằng giọng nói. Ngoài ra còn có các biện pháp bảo mật chưa từng được công bố. Ảnh: BI. Được đưa vào sử dụng từ năm 1937, Fort Knox được xem là một trong những nơi trữ vàng an toàn nhất thế giới. Căn hầm chứa 5.000 thỏi vàng này được bảo vệ bởi một cánh cửa nặng 22 tấn. Ảnh: Cmi-gold-silver. Cửa bị khóa chặt bởi một khóa phức tạp đến nỗi cần có đội 10 người mới mở được. Phía ngoài căn hầm có bốn hàng rào, hai trong số đó là hàng rào điện. Ảnh: Getty. Video: Ảo tưởng kho báu 4000 tấn vàng. Nguồn: VTC1

Trong số các kho trữ vàng thế giới, ngân hàng Thụy Sĩ được xem là nơi an toàn nhất trên thế giới. Mỗi chiếc hầm đựng tiền đều trang bị két sắt 3 khóa. Ảnh: Cmi-gold-silver. Các két đặc trưng của Thụy Sĩ đều được giới tỷ phú thế giới tin dùng trong suốt 200 năm qua. Ảnh: Printest. Nằm sâu bên dưới đường phố Manhattan, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York lưu trữ khoảng 25% lượng vàng của thế giới với giá trị lên tới 270 tỷ USD. Ảnh: Getty. Không chỉ được bao bọc bởi những khối đá vững chắc, căn hầm còn được bảo vệ bởi cánh cửa thép nặng 90 tấn. Ảnh: Cryptome. Kho trữ vàng của Iran được cho là không thể xuyên thủng. Nơi đây được bảo vệ bằng những bức tường đá granite chắc chắn và dày hàng mét, được quân đội và những tay súng thiện xạ cùng hỏa lực mạnh bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Cmi-gold-silver Tuy nhiên, không ai biết chính xác nó ở đâu. Bởi thế, hầm trữ vàng của Iran được xem là bí ẩn nhất thế giới. Ảnh: Newsmax. Trong khi đó, ngân hàng Teikoku (Hiroshima, Nhật Bản) được cho là không thể phá hủy. Ảnh: Asahi. Lý do là khi Hiroshima bị ném bom nguyên tử, cả thành phố và người dân bị xóa sổ nhưng hầm ở ngân hàng Teikoku không bị hư hại. Điều này cho thấy nó được bảo vệ tốt như thế nào. Ảnh: Asahi. Kho dự trữ vàng của Ngân hàng Anh là hầm trữ vàng lớn thứ hai trên thế giới với hơn 4.600 tấn vàng được bảo vệ an toàn. Ảnh: BI. Hầm vàng được bảo vệ bởi các cửa chống bom với hệ thống khóa nhận dạng bằng giọng nói. Ngoài ra còn có các biện pháp bảo mật chưa từng được công bố. Ảnh: BI. Được đưa vào sử dụng từ năm 1937, Fort Knox được xem là một trong những nơi trữ vàng an toàn nhất thế giới. Căn hầm chứa 5.000 thỏi vàng này được bảo vệ bởi một cánh cửa nặng 22 tấn. Ảnh: Cmi-gold-silver. Cửa bị khóa chặt bởi một khóa phức tạp đến nỗi cần có đội 10 người mới mở được. Phía ngoài căn hầm có bốn hàng rào, hai trong số đó là hàng rào điện. Ảnh: Getty. Video: Ảo tưởng kho báu 4000 tấn vàng. Nguồn: VTC1