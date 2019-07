Tận mắt 300 bộ tiền xưa độc lạ hiếm có của thầy giáo An Giang

Anh Lâm Văn Cường - giáo viên dạy Mỹ thuật ở Trường THCS Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, anh đã sưu tầm hơn 300 bộ tiền xưa của Việt Nam. Theo phóng viên tìm hiểu, anh Cường thích sưu tầm tiền xưa từ năm 1997 khi anh vừa tốt nghiệp cấp 3. Nguyên nhân là vì anh tò mò muốn tìm hiểu ý nghĩa những họa tiết, hoa văn in trên những tờ tiền. “Trong bộ sưu tầm tiền xưa của tôi gồm có tiền đồng và tiền giấy. Trong đó, tôi thích tiền giấy hơn vì trên đó có in nhiều hình ảnh và biểu tượng xưa nhìn rất hay" - anh Cường chia sẻ. Anh Cường thích sưu tầm là vì tò mò muốn tìm hiểu ý nghĩa những họa tiết, hoa văn in trên những tờ tiền Ban đầu, anh Cường nhờ bạn bè đổi tiền mới để lấy tiền xưa hoặc lấy tiền túi ra mua những tờ tiền xưa có giá thấp. Để có những tờ tiền quý hơn, anh Cường thường xuyên tìm kiếm ở những nơi tiền xưa có khả năng xuất hiện. "Nếu biết ở đâu có người bán 1 đồng tiền còn thiếu trong bộ sưu tập, dù ở xa, tôi cũng đến tận nhà thuyết phục để mua cho bằng được" - thầy giáo bộ môn Mỹ thuật nói. Đến nay, sau hơn 22 năm sưu tầm, anh Cường đã sở hữu hơn 300 bộ tiền xưa của Việt Nam đủ các mệnh giá và được phân chia theo các giai đoạn lịch sử. Trong đó, nhiều bộ có dãy số seri liền kề từ 2-3 tờ, rất hiếm thất ở miền Tây. Cụ thể như tờ tiền 1 đồng vàng có in hình 2 đứa bé liền số seri với nhau từ 225F776, 225F77, 225F778. Anh Cường dự định sẽ trưng bày tại nhà để các em học sinh, người có cùng chung niềm đam mê đến chiêm ngưỡng. Theo anh Cường, mỗi loại tiền xưa đều ẩn chứa những câu chuyện hay cùng quá trình biến động của lịch sử. Vì vậy, anh Cường đang dự định sẽ trưng bày tại nhà để các em học sinh, người có cùng chung niềm đam mê đến chiêm ngưỡng cũng như học hỏi về những lịch sử của dân tộc thông qua hình ảnh trên những tờ tiền xưa. Xem video "Bộ sưu tập rễ tre của cụ công 91 tuổi". Nguồn VTC14:

