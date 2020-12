Sự thật về loại rau mầm đá Sa Pa chỉ 20.000 đồng/kg

Thời gian gần đây, trên khắp chợ mạng và chợ dân sinh ở Hà Nội xuất hiện nhiều người bán loại rau mầm đá với giá bán dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, thậm chí có nơi rao bán với 20.000 đồng/kg. Theo quảng cáo của người bán, đây là rau mầm đá Sa Pa, ăn rất ngọt. Không những quảng cáo là đặc sản Sa Pa, nhiều người bán hàng còn cam kết 100% là rau an toàn, số lượng có hạn, mua nhanh kẻo hết. Một tài khoản rao trên Facebook: "Rau mần đá sỉ =lẻ, 100k/4 kg. Lạnh này có ít lắm không có nhiều. Rau mầm đá đặc sản Sapa chỉ có vào mùa lạnh, rau non, ăn ngon lắm luôn. Rau xào tỏi, xào thịt bò, luộc chấm trứng..." Nghe giới thiệu là đặc sản Sa Pa, chị Duyên (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thường xuyên đặt mua của một người bán online trong khu chung cư. Theo chị Duyên, một cây mầm đá thường cho nhánh rất lớn, có thể lớn hơn 1 cái bát tô với trọng lượng từ 1 - gần 2kg/cây. Mầm đá có vị rất giòn và ngọt, thơm vị cải. Chị Cúc - một tiểu thương tại chợ ở Bắc Từ Liêm cho biết, với giá bán chỉ 20.000 đồng/kg, cứ mở thùng xốp ra 1-2 tiếng là 'cháy' hàng rau mầm đá. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 17/12, ông Vương Tiến Sỹ - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Lào Cai cho biết, trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới cho trồng cây cải mầm đá và cây đang trong quá trình được chăm sóc. Đến thời điểm này thì chưa có cây nào được bán ra thị trường. Chia sẻ trên Dân Việt, anh Bùi Huy Thịnh, trú tại tổ 1, phường Ô Quy Hồ (Sa Pa, Lào Cai) cho biết, cải mầm đá Sa Pa mới được gieo hạt vào đầu tháng 11 nên phải hơn 1 tháng nữa, tức tháng 1/2021 mới cho thu hoạch. Loại cải bán trên thị trường từ tháng 11, 12 là hàng Trung Quốc. Theo anh Thịnh, cải mầm đá Sa Pa thường chỉ đạt từ 1,5-2,5kg/cây và rất khó trồng bởi đây là loại cây rất mẫn cảm với nhiệt độ. Anh Thịnh cũng tiết lộ thêm, rau mầm đá Trung Quốc do vận chuyển xa hơn, mất nhiều thời gian hơn nên chất lượng kém hơn mầm đá Sa Pa. Khi ăn, rau mầm đá Trung Quốc sẽ không được tươi ngon như mầm đá trồng tại Sa Pa. Do đó, người tiêu dùng cũng nên thận trọng với loại mầm đá Trung Quốc đội lốt đặc sản Sa Pa đang bán trên thị trường, tránh mua phải hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Sự thật về táo đá Hà Giang giá siêu rẻ. Nguồn: THDT

