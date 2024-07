Sự thật về hoa mười giờ bonsai giá lên tới cả triệu đồng

Hoa mười giờ khá thân thuộc với người dân Việt Nam, được trồng để trang trí ban công, chậu cảnh hay ven đường rất nhiều. Ảnh: Facebook Mấy năm gần đây, hoa mười giờ bonsai được giới chơi cây cảnh ưa chuộng bởi dễ chăm và đẹp mắt. Ảnh: Nongnghiepmoi Trên thị trường, cây hoa mười giờ được đưa lên chậu và bán với giá dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/chậu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Người đưa tin Theo người bán, đây là giống hoa mười giờ nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Dân Việt Khác với các giống hoa mười giờ tại Việt Nam, giống hoa mười giờ Trung Quốc thân khá to, tạo được bonsai rất nghệ thuật. Ảnh: Người đưa tin Giống hoa mười giờ này chỉ cần chăm sóc 2 - 3 năm là cho gốc to, đẹp. Cây có thể sống đến 6 - 7 năm. Ảnh: Người đưa tin Nhiều cây bonsai mười giờ gốc to bằng ngón tay cái của người lớn. Ảnh: Người đưa tin Mỗi tác phẩm mười giờ bonsai giá từ 250.000 đến cả triệu đồng cho một chậu. Ảnh: Dân Việt Giá mỗi chậu bonsai mười giờ tùy thuộc vào độ tuổi, kích thước gốc và bộ rễ. Ảnh: Dân Việt Hoa mười giờ nhập từ Trung Quốc có cách chăm sóc tương tự hoa mười giờ trong nước, chúng cũng cần nhiều nắng và nở hoa quanh năm. Ảnh: Người đưa tin Những chậu hoa mười giờ gốc “cổ thụ" ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Người đưa tin

