Sự thật thú vị ít người biết về tiếp viên hàng không

Ít ai biết nhiều tiếp viên hàng không có trình độ chuyên môn và trình độ học vấn cao. Có những cựu luật sư, y tá, giáo viên, kế toán và quản lý quyết định chuyển sang nghề bay. Các tiếp viên hàng không thường học bán thời gian để lấy bằng hoặc thạc sĩ, và một số được đào tạo để trở thành phi công. Ảnh: BI Vai trò chính của tiếp viên hàng không là có mặt vì sự an toàn của hành khách, bao gồm hỗ trợ y tế và xử lý các tình huống khẩn cấp. Nhiều người nghĩ tiếp viên hàng không được đi du lịch khắp nơi song trên thực tế không phải vậy. Lý do là việc đi máy bay có thể gây mệt mỏi về mặt thể chất, đặc biệt là những chuyến đi đường dài. Do đó, tiếp viên hàng không thực sự thích ở lại chỗ ở và nghỉ ngơi thay vì đi tham quan. Nếu nghi ngờ về thể chất và tinh thần của một tiếp viên hàng không thì hãy nhớ rằng họ được đào tạo để sơ tán một chiếc máy bay có đủ chỗ ngồi trong vòng 90 giây và đưa mọi người đến nơi an toàn. Được ngắm nhìn thế giới là một trong những đặc quyền tuyệt vời nhất của nghề tiếp viên hàng không, nhưng điều đó cũng có nghĩa với việc luôn phải xa nhà. Họ luôn cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Hầu hết các tiếp viên hàng không đều có khiếu hài hước. Tiếp viên là người làm hài lòng hành khách và mang đến những chuyến đi vui vẻ, mặc dù điều đó đôi khi rất khó khăn. Mặc dù lương của tiếp viên hàng không chỉ bắt đầu khi cửa máy bay đóng lại nhưng công việc của họ thực sự bắt đầu trước chuyến bay. Đó là việc thu thập tài liệu, chuẩn bị cabin, đếm suất ăn cho đến kiểm tra an toàn và an ninh. Các tiếp viên hàng không thường nói nhiều hơn một ngôn ngữ và hầu hết sẽ biết cách gọi một ly rượu hoặc bia và salad gà bằng ít nhất ba thứ tiếng. Tiếp viên hàng không không được phép nâng hạng cho bất kỳ ai. Họ không được phép nhận tiền bo để nâng hạng cho khách. Nguồn ảnh: Getty

Ít ai biết nhiều tiếp viên hàng không có trình độ chuyên môn và trình độ học vấn cao. Có những cựu luật sư, y tá, giáo viên, kế toán và quản lý quyết định chuyển sang nghề bay. Các tiếp viên hàng không thường học bán thời gian để lấy bằng hoặc thạc sĩ, và một số được đào tạo để trở thành phi công. Ảnh: BI Vai trò chính của tiếp viên hàng không là có mặt vì sự an toàn của hành khách, bao gồm hỗ trợ y tế và xử lý các tình huống khẩn cấp. Nhiều người nghĩ tiếp viên hàng không được đi du lịch khắp nơi song trên thực tế không phải vậy. Lý do là việc đi máy bay có thể gây mệt mỏi về mặt thể chất, đặc biệt là những chuyến đi đường dài. Do đó, tiếp viên hàng không thực sự thích ở lại chỗ ở và nghỉ ngơi thay vì đi tham quan. Nếu nghi ngờ về thể chất và tinh thần của một tiếp viên hàng không thì hãy nhớ rằng họ được đào tạo để sơ tán một chiếc máy bay có đủ chỗ ngồi trong vòng 90 giây và đưa mọi người đến nơi an toàn. Được ngắm nhìn thế giới là một trong những đặc quyền tuyệt vời nhất của nghề tiếp viên hàng không, nhưng điều đó cũng có nghĩa với việc luôn phải xa nhà. Họ luôn cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Hầu hết các tiếp viên hàng không đều có khiếu hài hước. Tiếp viên là người làm hài lòng hành khách và mang đến những chuyến đi vui vẻ, mặc dù điều đó đôi khi rất khó khăn. Mặc dù lương của tiếp viên hàng không chỉ bắt đầu khi cửa máy bay đóng lại nhưng công việc của họ thực sự bắt đầu trước chuyến bay. Đó là việc thu thập tài liệu, chuẩn bị cabin, đếm suất ăn cho đến kiểm tra an toàn và an ninh. Các tiếp viên hàng không thường nói nhiều hơn một ngôn ngữ và hầu hết sẽ biết cách gọi một ly rượu hoặc bia và salad gà bằng ít nhất ba thứ tiếng. Tiếp viên hàng không không được phép nâng hạng cho bất kỳ ai. Họ không được phép nhận tiền bo để nâng hạng cho khách. Nguồn ảnh: Getty