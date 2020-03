Sự thật loại mực xà "siêu to khổng lồ" bán tràn lan chợ mạng

Những ngày gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều người bán loại mực xà đại dương có cân nặng khủng từ 1 - 5kg. Theo khảo sát, loại mực khổng lồ này có giá từ 85.000 - 120.000 đồng/kg. Một số người bán cho biết, mực này người dân vùng biển gọi là mực ma và thường được đánh bắt xa bờ nên ủ trên thuyền nhiều ngày mới về tới đất liền. Trước đây, mực xà khổng lồ thường bán cho các thương lái nước ngoài nhưng nay hàng hóa không lưu thông nên nhiều tiểu thương bán trên chợ mạng rầm rộ. Loại mực này có thân hình to và màu sắc xấu xí nên giá thành rẻ hơn so với các loại mực ống khác. Cũng do giá rẻ mà rất đông khách hàng hỏi mua. Tuy nhiên, mực khổng lồ này ăn không được ngọt thịt như mực ống, thịt dai và nhạt hơn. Chị Minh (Hà Nội) từng ăn loại mực này cho biết, so với các loại mực khác thì mực xà đại dương ăn cứng và dai, thậm chí hơi chua nên khi chế biến nên phải nêm đậm gia vị. Thêm nữa, ruột mực rất to, lúc làm phải bỏ hết da, nên chế biến xong hao khá nhiều. Chia sẻ trên VnExpress, lãnh đạo Hiệp hội Chế Biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, loại này không nằm trong danh mục xuất khẩu thủy hải sản của hội. Trước đây người đi biển ít đánh bắt loại mực này nhưng gần đây lại trở nên phổ biến. Vị này dự đoán, có thể nhiều người nhập khẩu từ các vùng biển nước ngoài về bán. Nguồn ảnh: Facebook. Mời độc giả xem video: Mực ống khổng lồ. Nguồn: Youtube.

