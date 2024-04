Sự thật đằng sau cua lột hơn 20.000 đồng/con bán đầy chợ mạng

Cua lột vốn là đặc sản ở các vùng sông nước và khá khan hiếm trên thị trường. Loại cua này thường có giá cao gấp đôi so với cua thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên các chợ hải sản online và khu chợ của cư dân chung cư, cua lột được rao bán nhiều với giá từ 200.000-350.000 đồng một kg (tùy kích cỡ), rẻ bằng nửa so với trước đây. Tính ra, mỗi con cua lột giá siêu rẻ chỉ từ 25.000 - 40.000 đồng. Chị Hoa (một người bán hải sản online) cho biết, cua lột nhập khẩu từ Myanmar. Cua lột vỏ mềm oặt và khó sống nên nhà máy cấp đông theo dây chuyền hiện đại, để đảm bảo cua vẫn tươi ngon. Do là hàng đông lạnh nên hạn sử dụng cua lột rất lâu, có thể để được đến năm 2025. Cua lột càng to giá càng đắt. Cua lột trọng lượng khoảng 60g/con, giá thấp nhất khoảng 25.000 đồng/con. Loại đắt nhất có trọng lượng khoảng 100 - 120g/con, giá 40.000 đồng/con. Thấy giá rẻ, chị Loan (Bắc Từ Liên, Hà Nội) mua 5 con cua lột về ăn nhưng thất vọng vì mùi vị không ngon như mong đợi. Chị nói: "Cua rất mặn, khi ăn thấy xạo xạo trong miệng". Tương tự, chị Hằng (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, cua lột rã đông xong chảy ra thành nước, hầu như chỉ còn mỗi vỏ không. Một người chuyên bán hải sản ở TP HCM cho biết, trên thị trường có 2 loại cua lột tươi sống và cua lột đông lạnh. Trong đó, cua lột đông lạnh chất lượng sẽ bị giảm. Để càng lâu, phần thịt cua có thể giảm một nửa và ăn mất mùi vị đặc trưng. Khi mua, người tiêu dùng nên xem ngày đóng gói vì càng để lâu, cua sẽ óp và ra nhiều nước. Hải sản đóng gói để quá 6 tháng thường chất lượng sẽ giảm mạnh. Nguồn ảnh: FacebookTôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là... . Nguồn: VTV24

