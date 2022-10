“Soi” tiến độ công trình công viên lớn nhất quận Nam Từ Liêm

Công trình công viên The Matrix One (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công vào quý 3/2020, với diện tích lên tới 144.140m2. Đây là công viên mở, bao gồm hệ thống cảnh quan xanh, hồ điều hoà 2,5ha, cùng loạt tiện ích ngoài trời như đường chạy bộ, lối đi dạo, vườn cây xanh, khu vui chơi cho trẻ em,… Công viên Mễ Trì nằm tiếp giáp với 3 đường lớn tại quận Nam Từ Liêm là đường Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long. Công trình công viên Mễ Trì hiện là công viên lớn nhất của quận Nam Từ Liêm. Hiện công viên đang dần hoàn thiện để phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực. Khu vui chơi trẻ em rộng khoảng 2.750m2, đã được lắp đặt nhiều trò chơi giải trí phù hợp. Các trò chơi ngoài trời được thiết kế, lắp đặt đa dạng phù hợp với hoạt động của trẻ nhỏ. Đường trượt, đồi leo núi nhân tạo, sân chơi tự do... tại khu vui chơi dành cho trẻ em lắp đặt gần như đã xong. Hệ thống đường đi, cây cỏ và nhiều hạng mục khác bên trong công viên đều đang dần hoàn thiện. Trong công viên Mễ Trì còn được lắp đặt hệ thống vòi nước rửa tay và bãi xe lớn. Ghế ngồi hóng mát lắp đặt tại nhiều vị trí quanh công viên. Cỏ bên trong công viên được công nhân chăm sóc, cắt tỉa liên tục. Công nhân khẩn trương làm việc, hoàn thiện các hạng mục công trình. Theo kế hoạch ngay trong công viên Mễ Trì còn có một trung tâm thương mại sẽ được xây dựng.

