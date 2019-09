So lương thầy Park và đồng nghiệp tại vòng loại World Cup 2022

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G vòng loại World Cup 2022 cùng với các đội tuyển UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ảnh: Plo. Kể từ khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, ông Park Hang Seo đang được nhìn như một vị cứu tinh cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dân Việt. Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt liên tiếp tạo tiếng vang từ cấp độ trẻ (U23) đến đội tuyển quốc gia. Ảnh: Baogiaothong. Mức lương của HLV người Hàn Quốc đang nhận khoảng 264.000 USD/năm. Ảnh: Tiền phong. So với Bert Van Marwijk đội tuyển UAE, mức lương của thầy Park còn kém xa. Mức lương của Van Markwijk không được tiết lộ nhưng số tiền vị HLV người Hà Lan nhận ở UAE được cho là không dưới 1 triệu USD/năm. Ảnh: The National. Van Marwijk cũng là HLV giàu kinh nghiệm, giàu thành tích cũng như nổi tiếng nhất trong số 5 HLV của 5 đội tuyển tại bảng G. Ảnh: Sport HLV người Nhật Bản Akira Nishino nhận lời đến với bóng đá Thái Lan sát ngày bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: The Jakarta Post. Cũng giống HLV Park Hang-seo, ông Akira Nishino sẽ kiêm nhiệm công việc ở cả ĐTQG lẫn đội U23. Đổi lại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chấp nhận trả cho ông mức lương kỷ lục 970.000 USD/năm trong hợp đồng kéo dài hai năm. Ảnh: Goal. Là HLV người bản địa, hiểu rõ từng “ngóc ngách” bóng đá Malaysia, ông Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Ảnh: Zing. Mức lương mà chiến lược gia 51 tuổi này nhận được khoảng 276.000 USD/năm, cao hơn một chút so với thầy Park. Ảnh: Foxsports. Sau khi không thể vượt qua vòng bảng taij AFF Cup 2018, LĐBĐ Indonesia đã quyết định sa thải HLV Bima Sakti và bổ nhiệm HLV Simon McMenemy thay thế. Ảnh: Foxsports Mặc dù mức lương của ông McMenemy không được tiết lộ nhưng theo truyền thông Indonesia con số khoảng hơn 20.000 USD/tháng (tương đương 240.000 USD/năm). Ảnh: Bola. Video: Vì sao HLV Park Hang Seo không chọn Văn Lâm. Nguồn: VTC.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G vòng loại World Cup 2022 cùng với các đội tuyển UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ảnh: Plo. Kể từ khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, ông Park Hang Seo đang được nhìn như một vị cứu tinh cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dân Việt. Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt liên tiếp tạo tiếng vang từ cấp độ trẻ (U23) đến đội tuyển quốc gia. Ảnh: Baogiaothong. Mức lương của HLV người Hàn Quốc đang nhận khoảng 264.000 USD/năm. Ảnh: Tiền phong. So với Bert Van Marwijk đội tuyển UAE, mức lương của thầy Park còn kém xa. Mức lương của Van Markwijk không được tiết lộ nhưng số tiền vị HLV người Hà Lan nhận ở UAE được cho là không dưới 1 triệu USD/năm. Ảnh: The National. Van Marwijk cũng là HLV giàu kinh nghiệm, giàu thành tích cũng như nổi tiếng nhất trong số 5 HLV của 5 đội tuyển tại bảng G. Ảnh: Sport HLV người Nhật Bản Akira Nishino nhận lời đến với bóng đá Thái Lan sát ngày bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: The Jakarta Post. Cũng giống HLV Park Hang-seo, ông Akira Nishino sẽ kiêm nhiệm công việc ở cả ĐTQG lẫn đội U23. Đổi lại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chấp nhận trả cho ông mức lương kỷ lục 970.000 USD/năm trong hợp đồng kéo dài hai năm. Ảnh: Goal. Là HLV người bản địa, hiểu rõ từng “ngóc ngách” bóng đá Malaysia, ông Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Ảnh: Zing. Mức lương mà chiến lược gia 51 tuổi này nhận được khoảng 276.000 USD/năm, cao hơn một chút so với thầy Park. Ảnh: Foxsports. Sau khi không thể vượt qua vòng bảng taij AFF Cup 2018, LĐBĐ Indonesia đã quyết định sa thải HLV Bima Sakti và bổ nhiệm HLV Simon McMenemy thay thế. Ảnh: Foxsports Mặc dù mức lương của ông McMenemy không được tiết lộ nhưng theo truyền thông Indonesia con số khoảng hơn 20.000 USD/tháng (tương đương 240.000 USD/năm). Ảnh: Bola. Video: Vì sao HLV Park Hang Seo không chọn Văn Lâm. Nguồn: VTC.