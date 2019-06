Siêu phẩm nguyệt quế cổ thụ dáng thác đổ đẹp nhất Việt Nam có giá tiền tỷ

Ông Huỳnh cho biết, ông sở hữu cây nguyệt quế cổ thụ này cách đây 3 năm. Cây có nguồn gốc từ trong Nam, trải qua rất nhiều đời chủ. “Tôi may mắn sở hữu cây với giá gần 1 tỷ đồng”, ông Huỳnh chia sẻ. Tác phẩm xuất hiện rất nhiều tại các cuộc triển lãm lớn, nhỏ ở Việt Nam và được giới chơi cây cảnh đánh giá đây là cây nguyệt quế đầu bảng. Không chỉ giới chơi cây cảnh trong nước đánh giá cao mà những nghệ nhân người nước ngoài cũng nhận xét đây là tác phẩm tiệm cận bonsai thế giới. Gốc, thân già, thân huyền buông xuống, bông tán bồng bềnh tạo chiều sâu cho tác phẩm. Theo chia sẻ của ông Huỳnh, cây sanh làm dáng huyền (thác đổ) đã khó, làm cây nguyệt quế dáng thác đổ khó hơn gấp nhiều lần. “Để tạo ra một tác phẩm như thế này không phải ngày một, ngày hai mà phải qua rất nhiều năm, có khi phải qua thế hệ này đến thế hệ khác”, ông Huỳnh nói. Chiều dài của cây khoảng hơn 1m, thân cây trườn xuống phía dưới, bông tán thành tầng lớp rất nghệ thuật. Đặc biệt, bộ rễ cây “khủng”, da của cây rất mịn và trắng chứng tỏ cây rất nhiều năm tuổi. Trải qua thời gian, cây có độ biến dị kỳ quái, khuỷu giật rất ngoạn mục. Gốc gân guốc nhìn rất mạnh mẽ. Theo ông Huỳnh, cây nguyệt quế là dòng tứ quý của miền Nam, hoa thơm quyến rũ và có bộ cành rất đẹp. Một thân trực, chuyển hướng cũng rất điệu đà. "Cây này gọi là “cửu lan hương” bởi mỗi nhánh ra 9 lá không như các dòng 5 lá hay 7 lá", chủ nhân tác phẩm cho hay. "Tôi rất say mê tác phẩm này nên muốn sở hữu bằng được, sau khi mua về làm lại bông tán một chút – chia bông tán theo lối tản vân", chủ nhân tác phẩm chia sẻ. "Đây là cây cảnh cho nhiều hoa đẹp, hoa nguyệt quế rất to và thơm, được sử dụng trong những cuộc thi lớn và có nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh, tài lộc", ông Huỳnh nói. Đặc điểm của dòng cây này là thân cây chắc chắn và phát triển rất chậm nên có được bộ rễ lớn như thế này phải trải qua rất nhiều năm. Chia sẻ về giá trị của cây, ông Huỳnh cho biết, giá trị nghệ thuật của cây là vô giá, đó là cả một quá trình sáng tạo thăng hoa, đó là cái tâm, cái tình người nghệ sĩ muốn gửi vào đó.

