“Siêu máy bay” đón 2 đội bóng đá vô địch SEA Games 30 chiều nay có gì đặc biệt?

Mới đây, Vietnam Airlines cho biết sẽ bố trí "siêu máy bay" Boeing 787-10 để đón đoàn thể thao Việt Nam (trong đó có U22 Việt Nam) trở về từ SEA Games 30 từ Manila về Hà Nội trong ngày 11/12/2019. Ảnh: Vietnamnet Boeing 787 - 10 vừa được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ tháng 8. Ảnh:Vietnam Airlines Đây cũng là dòng máy bay hiện đại nhất, lớn nhất của Boeing được khai thác tại Việt Nam hiện nay. Ảnh:Vietnam Airlines Boeing 787-10 tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Ảnh:Vietnam Airlines Boeing 787-10 được thiết kế để khai thác sinh lợi cao ở các tuyến bay tầm ngắn khu vực (từ 2-8 tiếng), tầm hoạt động tối đa là 11.910km (so với 787-9 tầm hoạt động 14.140km, 787-8 tầm 13.621km). Ảnh:Vietnam Airlines Buồng lái trên máy bay Boeing 787-10 có nhiều điểm khác biệt với các dòng máy bay hiện đại khác cũng của Boeing. Ảnh: Zing 2 màn hình head-up display phía trước kính lái có màu hồng hiển thị các thông số kỹ thuật, hỗ trợ cho phi công hiệu quả khi cất hạ cánh. Ảnh: Zing Boeing 787-10 được thiết kế 24 ghế hạng thương gia và 343 ghế hạng phổ thông. Ảnh: Zing So với Boeing 787-9, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15%. Ảnh: Zing Boeing 787-10 còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các máy bay thế hệ trước. Ảnh: Zing Theo dự kiến, chiều tối nay (11/12) khoảng 18h05', đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ vô địch SEA Games 30 sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Lo ngại cổ động viên đổ ra sân bay đón các nhà vô địch khiến các tuyến đường ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) Nội Bài tắc nghẽn, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động thu xếp thời gian đến sân bay Nội Bài sớm hơn thường lệ để làm thủ tục hàng không các chuyến bay có giờ khởi hành từ 15h00 đến 21h00. Ảnh: Vietnamnet. Video: Cổ động viên cả nước ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Nguồn: THDT.

