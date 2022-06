Sen sinh đôi đắt đỏ gấp 60 lần bình thường... sao ai cũng muốn mua?

Trong khi sen bách diệp, sen bạch liên, sen hồng... bán tràn ngập thị trường với giá chỉ từ 5.000-10.000 đồng/bông thì sen Tịnh Đế (một đế 2 bông) có giá lên tới 250.000 - 300.000 đồng/cành. Ảnh: Báo Công Thương Sen Tịnh Đế không bao giờ nở riêng lẻ, trên cùng một đế, hoa bao giờ cũng có hai bông. Vì thế, nhiều người gọi vui sen này là sen sinh đôi. Ảnh: Dân Việt Những bông sen Tịnh Đế to đều, cân bằng nhau, màu sắc như nhau và thường nở cùng nhau. Ảnh: Đảng cộng sản Màu sắc của sen Tịnh Đế không khác hoa sen bình thường, chỉ búp và cánh hoa có phần nhỏ và thanh hơn. Ảnh: Hóaenvang Ngoài dáng vẻ độc đáo, sen sinh đôi đượm hương hơn các giống sen thông thường, khi dùng để ướp trà hay pha nước mùi hương giữ được lâu. Ảnh: Báo Công thương Tuy nhiên, sen Tịnh Đế rất hiếm, không phải mùa nào, hồ nào cũng có, thậm chí có những hồ sen hàng chục năm cũng không có. Ảnh: Facebook Sen Tịnh Đế xuất hiện được coi là hiện tượng đặc biệt, hiếm gặp, báo hiệu may mắn cho người trồng sen. Ảnh: Báo Công thương Tùy từng bông xấu hay đẹp, nở đều hay lệch, bông to hay nhỏ mà có giá khác nhau. Ảnh: Báo Công thương Chính bởi sự quý hiếm này mà khách chơi phải đặt trước vài tháng may ra mới có. Ảnh: Dân Việt Sen Tịnh Đế được xem là loài đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết nên dù có giá đắt đỏ, ai cũng hy vọng được ít nhất một lần sở hữu. Ảnh: Dân Việt Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Trong khi sen bách diệp, sen bạch liên, sen hồng... bán tràn ngập thị trường với giá chỉ từ 5.000-10.000 đồng/bông thì sen Tịnh Đế (một đế 2 bông) có giá lên tới 250.000 - 300.000 đồng/cành. Ảnh: Báo Công Thương Sen Tịnh Đế không bao giờ nở riêng lẻ, trên cùng một đế, hoa bao giờ cũng có hai bông. Vì thế, nhiều người gọi vui sen này là sen sinh đôi. Ảnh: Dân Việt Những bông sen Tịnh Đế to đều, cân bằng nhau, màu sắc như nhau và thường nở cùng nhau. Ảnh: Đảng cộng sản Màu sắc của sen Tịnh Đế không khác hoa sen bình thường, chỉ búp và cánh hoa có phần nhỏ và thanh hơn. Ảnh: Hóaenvang Ngoài dáng vẻ độc đáo, sen sinh đôi đượm hương hơn các giống sen thông thường, khi dùng để ướp trà hay pha nước mùi hương giữ được lâu. Ảnh: Báo Công thương Tuy nhiên, sen Tịnh Đế rất hiếm, không phải mùa nào, hồ nào cũng có, thậm chí có những hồ sen hàng chục năm cũng không có. Ảnh: Facebook Sen Tịnh Đế xuất hiện được coi là hiện tượng đặc biệt, hiếm gặp, báo hiệu may mắn cho người trồng sen. Ảnh: Báo Công thương Tùy từng bông xấu hay đẹp, nở đều hay lệch, bông to hay nhỏ mà có giá khác nhau. Ảnh: Báo Công thương Chính bởi sự quý hiếm này mà khách chơi phải đặt trước vài tháng may ra mới có. Ảnh: Dân Việt Sen Tịnh Đế được xem là loài đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết nên dù có giá đắt đỏ, ai cũng hy vọng được ít nhất một lần sở hữu. Ảnh: Dân Việt Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24