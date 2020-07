Sai lầm ai cũng có thể mắc khi thiết kế phòng ngủ

Một trong những sai lầm lớn nhất khi thiết kế phòng ngủ là đặt gương cỡ lớn cạnh giường ngủ. Lý do là hình ảnh phản chiếu trong gương có thể khiến bạn giật mình khi vừa tỉnh giấc. Sử dụng hoạ tiết quá rườm rà là lỗi thường gặp trong thiết kế nội thất phòng ngủ. Nhiều người thường mua đồ nội thất khi thấy đẹp mắt mà không biết có phù hợp với căn phòng không. Nội thất quá rườm rà không chỉ làm căn phòng kém sang mà còn tạo cảm giác bừa bộn. Đèn chùm thường mang lại vẻ đẹp sang trọng và lung linh. Thế nhưng, nếu treo chùm đèn quá lớn và quá thấp gần giường ngủ sẽ gây cảm giác nặng nề. Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, kệ để đồ đóng trên tường được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên nếu có quá nhiều kệ để nhiều đồ phía trên giường ngủ bạn sẽ có cảm giác thiếu an toàn bởi đồ đạc dễ rơi đổ. Một lỗi thiết kế phòng ngủ phổ biến nữa là đầu giường quá thấp hoặc quá cao so với giường. Tỷ lệ chiều cao của đầu giường chính là chìa khóa mang đến cho bạn sự thoải mái nhất. Nếu tỷ lệ không phù hợp thì rất dễ gây cảm giác khó chịu Không có chỗ để ngồi trong phòng ngủ là sai lầm hầu hết gia chủ mắc phải. Nhiều người cho rằng nó không cần thiết thế nhưng sẽ tốt hơn nếu có một hoặc hai chiếc ghế trong phòng ngủ. Mỗi người có một sở thích khác nhau song sơn tường phòng ngủ màu chói hoặc gắt sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, thậm chí mang đến cảm giác cáu gắt. Thay vào đó hãy sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, hạn chế sử dụng màu neon, đỏ đậm hoặc cam cho phòng ngủ. Với suy nghĩ, phòng ngủ cần yên tĩnh, ít ánh sáng mà nhiều gia đình bỏ qua việc xây cửa sổ. Thực tế, phòng kín không có ánh sáng tự nhiên khiến căn phòng bí bách, không có sự cân bằng. Căn phòng sẽ trở nên ấm áp hơn khi lựa chọn đồ nội thất phòng ngủ làm từ gỗ tự nhiên hay tấm nhựa giả gỗ. Bạn có thể lựa chọn tấm nhựa giả gỗ ốp tường hay tủ quần áo nhựa vân gỗ, kệ trang trí… thay vì chọn các đồ làm bằng kim loại mang tính lạnh. Nguồn ảnh: Getty, Homedit. Video: Độc đáo thiết kế lối vào nhà. Nguồn: VTC1.

Một trong những sai lầm lớn nhất khi thiết kế phòng ngủ là đặt gương cỡ lớn cạnh giường ngủ. Lý do là hình ảnh phản chiếu trong gương có thể khiến bạn giật mình khi vừa tỉnh giấc. Sử dụng hoạ tiết quá rườm rà là lỗi thường gặp trong thiết kế nội thất phòng ngủ. Nhiều người thường mua đồ nội thất khi thấy đẹp mắt mà không biết có phù hợp với căn phòng không. Nội thất quá rườm rà không chỉ làm căn phòng kém sang mà còn tạo cảm giác bừa bộn. Đèn chùm thường mang lại vẻ đẹp sang trọng và lung linh. Thế nhưng, nếu treo chùm đèn quá lớn và quá thấp gần giường ngủ sẽ gây cảm giác nặng nề. Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, kệ để đồ đóng trên tường được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên nếu có quá nhiều kệ để nhiều đồ phía trên giường ngủ bạn sẽ có cảm giác thiếu an toàn bởi đồ đạc dễ rơi đổ. Một lỗi thiết kế phòng ngủ phổ biến nữa là đầu giường quá thấp hoặc quá cao so với giường. Tỷ lệ chiều cao của đầu giường chính là chìa khóa mang đến cho bạn sự thoải mái nhất. Nếu tỷ lệ không phù hợp thì rất dễ gây cảm giác khó chịu Không có chỗ để ngồi trong phòng ngủ là sai lầm hầu hết gia chủ mắc phải. Nhiều người cho rằng nó không cần thiết thế nhưng sẽ tốt hơn nếu có một hoặc hai chiếc ghế trong phòng ngủ. Mỗi người có một sở thích khác nhau song sơn tường phòng ngủ màu chói hoặc gắt sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, thậm chí mang đến cảm giác cáu gắt. Thay vào đó hãy sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, hạn chế sử dụng màu neon, đỏ đậm hoặc cam cho phòng ngủ. Với suy nghĩ, phòng ngủ cần yên tĩnh, ít ánh sáng mà nhiều gia đình bỏ qua việc xây cửa sổ. Thực tế, phòng kín không có ánh sáng tự nhiên khiến căn phòng bí bách, không có sự cân bằng. Căn phòng sẽ trở nên ấm áp hơn khi lựa chọn đồ nội thất phòng ngủ làm từ gỗ tự nhiên hay tấm nhựa giả gỗ. Bạn có thể lựa chọn tấm nhựa giả gỗ ốp tường hay tủ quần áo nhựa vân gỗ, kệ trang trí… thay vì chọn các đồ làm bằng kim loại mang tính lạnh. Nguồn ảnh: Getty, Homedit. Video: Độc đáo thiết kế lối vào nhà. Nguồn: VTC1.