Ở Việt Nam free khắp nơi còn vài phút lướt net tại đây đáng giá bạc triệu

Trong thời đại kỹ thuật số, truy cập intrernet trở thành công cụ không thể thiếu của con người. Tuy nhiên, chi phí sử dụng internet ở mỗi nơi trên thế giới không giống nhau. Theo khảo sát mới đây của Deutsche Bank, Dubai là thành phố cước phí internet đắt nhất thế giới với 82 USD/8 Mbps. Mức phí này tại Dubai đã giảm 3 USD so với năm 2018. So với thành phố xếp ở vị trí thứ 2 Dublin (Ireland với 52 USD), phí internet ở Dubai cao hơn hẳn 30 USD. 52 USD cũng là mức phí internet tại các thành phố San Francisco và New York (Mỹ). Kế đến là Boston (Mỹ) và Auckland (New Zealad) với 50 USD. 4 thành phố có cước phí internet 46 USD bao gồm Wellington (New Zealand), Riyadh (Saudi Arabia), Johannesburg (Nam Phi) và Cape Town (Nam Phi). Thành phố rẻ nhất để truy cập internet là Moscow (Nga) với giá 7 USD/8 Mbps. Thủ đô Cairo của Ai Cập nằm trong top 5 năm thành phố rẻ nhất thế giới về chi phí băng thông rộng 12 USD/8 Mbps, rẻ hơn 31 USD so với chi phí của thành phố này năm 2014 (43 USD). Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Cuộc sống ở thành phố nghèo nhất nước Mỹ. Nguồn: Vietnamnet.

Trong thời đại kỹ thuật số, truy cập intrernet trở thành công cụ không thể thiếu của con người. Tuy nhiên, chi phí sử dụng internet ở mỗi nơi trên thế giới không giống nhau. Theo khảo sát mới đây của Deutsche Bank, Dubai là thành phố cước phí internet đắt nhất thế giới với 82 USD/8 Mbps. Mức phí này tại Dubai đã giảm 3 USD so với năm 2018. So với thành phố xếp ở vị trí thứ 2 Dublin (Ireland với 52 USD), phí internet ở Dubai cao hơn hẳn 30 USD. 52 USD cũng là mức phí internet tại các thành phố San Francisco và New York (Mỹ). Kế đến là Boston (Mỹ) và Auckland (New Zealad) với 50 USD. 4 thành phố có cước phí internet 46 USD bao gồm Wellington (New Zealand), Riyadh (Saudi Arabia), Johannesburg (Nam Phi) và Cape Town (Nam Phi). Thành phố rẻ nhất để truy cập internet là Moscow (Nga) với giá 7 USD/8 Mbps. Thủ đô Cairo của Ai Cập nằm trong top 5 năm thành phố rẻ nhất thế giới về chi phí băng thông rộng 12 USD/8 Mbps, rẻ hơn 31 USD so với chi phí của thành phố này năm 2014 (43 USD). Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Cuộc sống ở thành phố nghèo nhất nước Mỹ. Nguồn: Vietnamnet.