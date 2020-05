Những loại cua “khủng”, giá tiền triệu trên mâm cơm nhà giàu Việt

Theo Vnexpress, loài cua biển "khổng lồ" có trọng lượng từ 1-1,5kg đang được giới "sành ăn" săn đón dù có giá lên tới cả triệu đồng/con. Ảnh: Vnexpress. Cua biển kích thước lớn đắt như vậy là do chúng khá hiếm. Hơn nữa, đây lại là cua thiên nhiên sạch trong rừng nên thịt ngọt, chắc. Ảnh: Vnexpress. Năm 2017, giới nhà giàu Việt xôn xao với loại cua khủng cả về trọng lượng và chiều dài với cái tên cua hoàng đế Alaska - một loài cua nổi tiếng ở Canada và Mỹ. Ảnh: Facebook. Sở dĩ được gọi là cua khủng vì trọng lượng trung bình của mỗi con cua này ở mức từ 2,5-4 kg/con, thậm chí có con nặng tới 4,5-5kg. Đặc biệt, chiều dài của cua hoàng đế lên tới cả mét. Ảnh: Facebook. Thời điểm đó, cua hoàng đế Alaska đông lạnh bán tại Việt Nam thường dao động từ 1,2-1,4 triệu đồng/kg, riêng loại cua tươi sống này ở mức 2,5 triệu đồng/kg, tính ra một con cua có giá từ 6-13 triệu đồng. Ảnh: Facebook. Đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cua hoàng đế tại Việt Nam giảm nhiều hơn so với trước. Theo đó, cua hoàng đế tươi sống nhập khẩu Canada và Mỹ còn 1,7 – 1,8 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet. Bên cạnh đó, cua Úc có tên Tasmania (trọng lượng gấp cả 10-20 lần cua biển Việt) cũng được giới nhà giàu Hà thành ưa thích. Ảnh: Vietnamnet. Tương ứng với độ khủng của con cua, giá cua Úc cũng thuộc diện siêu đắt đỏ khi một con nhỏ nhất khoảng 3kg đã có giá gần 20 triệu đồng, còn con nặng 8kg giá lên tới gần 60 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Cua ruby cũng nằm trong danh sách những loại cua khủng có giá đắt đỏ nhất thế giới được người Việt lùng mua về ăn. Trên thế giới, cua ruby là loài có chiều dài khoảng 60cm và có thể nặng tới 9kg/con. Ảnh: Hieuhaisan. Tại Việt Nam, cua ruby nhập khẩu về có trọng lượng trung bình từ 1,5-3kg/con, giá dao động từ 1,2-1,7 triệu đồng/kg. Tính ra, để có một con cua ruby trong mâm cơm, giới nhà giàu thường phải chi ra vài triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Video: Cách làm cua biển rang me. Nguồn: Youtube

Theo Vnexpress, loài cua biển "khổng lồ" có trọng lượng từ 1-1,5kg đang được giới "sành ăn" săn đón dù có giá lên tới cả triệu đồng/con. Ảnh: Vnexpress. Cua biển kích thước lớn đắt như vậy là do chúng khá hiếm. Hơn nữa, đây lại là cua thiên nhiên sạch trong rừng nên thịt ngọt, chắc. Ảnh: Vnexpress. Năm 2017, giới nhà giàu Việt xôn xao với loại cua khủng cả về trọng lượng và chiều dài với cái tên cua hoàng đế Alaska - một loài cua nổi tiếng ở Canada và Mỹ. Ảnh: Facebook. Sở dĩ được gọi là cua khủng vì trọng lượng trung bình của mỗi con cua này ở mức từ 2,5-4 kg/con, thậm chí có con nặng tới 4,5-5kg. Đặc biệt, chiều dài của cua hoàng đế lên tới cả mét. Ảnh: Facebook. Thời điểm đó, cua hoàng đế Alaska đông lạnh bán tại Việt Nam thường dao động từ 1,2-1,4 triệu đồng/kg, riêng loại cua tươi sống này ở mức 2,5 triệu đồng/kg, tính ra một con cua có giá từ 6-13 triệu đồng. Ảnh: Facebook. Đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cua hoàng đế tại Việt Nam giảm nhiều hơn so với trước. Theo đó, cua hoàng đế tươi sống nhập khẩu Canada và Mỹ còn 1,7 – 1,8 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet. Bên cạnh đó, cua Úc có tên Tasmania (trọng lượng gấp cả 10-20 lần cua biển Việt) cũng được giới nhà giàu Hà thành ưa thích. Ảnh: Vietnamnet. Tương ứng với độ khủng của con cua, giá cua Úc cũng thuộc diện siêu đắt đỏ khi một con nhỏ nhất khoảng 3kg đã có giá gần 20 triệu đồng, còn con nặng 8kg giá lên tới gần 60 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Cua ruby cũng nằm trong danh sách những loại cua khủng có giá đắt đỏ nhất thế giới được người Việt lùng mua về ăn. Trên thế giới, cua ruby là loài có chiều dài khoảng 60cm và có thể nặng tới 9kg/con. Ảnh: Hieuhaisan. Tại Việt Nam, cua ruby nhập khẩu về có trọng lượng trung bình từ 1,5-3kg/con, giá dao động từ 1,2-1,7 triệu đồng/kg. Tính ra, để có một con cua ruby trong mâm cơm, giới nhà giàu thường phải chi ra vài triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Video: Cách làm cua biển rang me. Nguồn: Youtube