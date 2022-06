Những đám cưới “ngập trong vàng” ở miền Tây gây sốt mạng

Mới dây, cư dân mạng xôn xao bàn tán về đám cưới "ngập trong vàng" ở Long An. Ảnh: Ảnh: TikTok Changgg Hình ảnh cô dâu Hoàng Trang "dát vàng" kín người trong ngày cưới khiến không ít người trầm trồ. Ảnh: FB Hoàng Trang Ngoài số trang sức ước tính 500 triệu đồng, cô dâu còn được của hồi môn là chiếc xe hơi đắt đỏ và 1 tỷ tiền mặt làm vốn liếng để 2 vợ chồng làm ăn. Ảnh: FB Hoàng Trang Trước Hoàng Trang, dân mạng từng xôn xao trước một cô dâu miền Tây mang cả rổ vàng ra để bạn bè, người thân, dàn bê tráp mang chụp ảnh cho đẹp. Ảnh: Chụp màn hình video TikTok C Thấy lượng vàng lớn với đủ loại từ vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai…ai nấy đều háo hức, tranh nhau thử rồi mang khắp người. Ảnh: Chụp màn hình video TikTok C Năm 2021, cộng đồng mạng "tròn mắt" trước hình ảnh cô dâu Cần Thơ đeo hơn 30 cây vàng trong ngày cưới. Ảnh chụp màn hình Ngoài vòng kiềng, lắc tay, vàng miếng, cô dâu chú rể còn được trao tặng khoản tiền mặt rất lớn. Ảnh: Internet Hồi tháng 3/2022, cô dâu Sóc Trăng đeo vàng trĩu cỗ, trĩu tay trong ngày cưới thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Ảnh: Dân Việt Không chỉ vậy, cặp đôi còn nhận được những cọc tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng xếp chồng lên nhau. Ảnh chụp màn hình Chưa thể ước tính được tổng số vàng nhưng được biết, số tiền mặt cô dâu – chú rể nhận được trong ngày cưới lên đến 10 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình Xem video "Đám cưới của Quý Bình". Nguồn Zing

