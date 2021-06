Bất chấp nắng nóng 40 độ C, người dân đổ xô đi cắt tóc ngày đầu HN nới lỏng

Hôm nay (22/6), hàng loạt các cửa hàng cắt tóc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được mở cửa trở lại. Trên đường Thái Thịnh (quận Đống Đa), nhiều hàng cắt tóc ngoài trời mở ra gần nhau nhưng rất đông khách. Khu vực này được coi là “chợ” cắt tóc cho người lao động, sinh viên, người nghèo. Giá cắt tóc tại khu vực này chỉ khoảng 40.000 đồng/người. Trong ngày đầu mở lại, khu “chợ” này đón thêm nhiều khách tới cắt. Anh Cường, thợ cắt tóc tại đây cho biết, các bạn nhỏ thì giá cắt tóc sẽ rẻ hơn, chỉ 30.000 đồng/người. Theo anh Cường, nhiều bạn nhỏ tóc đã rất dài sau thời gian nghỉ học ở nhà. Anh Cường cho biết thêm, trong ngày đầu mở lại lượng khách nhiều hơn hẳn trước đây. Nguyên nhân không đơn giản do nhu cầu cắt tóc của mọi người tăng cao mà vì nhiều người muốn trọn nơi thông thoáng để cắt tóc. Bác Thắng, nhà ở đường Yên Lãng (Láng Hạ, Đống Đa) chia sẻ, thông tin báo đài đều cảnh báo virus tồn tại và dễ lây lan trong môi trường điều hoà nên không muốn vào tiệm cắt tóc có cửa hàng mà chọn ngoài trời nơi thông thoáng. Mặc dù chiều nay nhiệt độ ngoài trời vẫn oi bức nhưng đã giảm nhiều so với 2 ngày vừa qua. Chính vì vậy, các cửa hàng cắt tóc ngoài trời là giải pháp an toàn và hiệu quả trong mùa dịch COVID-19. Anh Tuấn, chủ cửa hàng cắt tóc tại đây cho biết khách đã ngồi chờ từ 8h sáng vì ai cũng muốn cắt thời điểm đó cho đỡ nóng.

Hôm nay (22/6), hàng loạt các cửa hàng cắt tóc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được mở cửa trở lại. Trên đường Thái Thịnh (quận Đống Đa), nhiều hàng cắt tóc ngoài trời mở ra gần nhau nhưng rất đông khách. Khu vực này được coi là “chợ” cắt tóc cho người lao động, sinh viên, người nghèo. Giá cắt tóc tại khu vực này chỉ khoảng 40.000 đồng/người. Trong ngày đầu mở lại, khu “chợ” này đón thêm nhiều khách tới cắt. Anh Cường, thợ cắt tóc tại đây cho biết, các bạn nhỏ thì giá cắt tóc sẽ rẻ hơn, chỉ 30.000 đồng/người. Theo anh Cường, nhiều bạn nhỏ tóc đã rất dài sau thời gian nghỉ học ở nhà. Anh Cường cho biết thêm, trong ngày đầu mở lại lượng khách nhiều hơn hẳn trước đây. Nguyên nhân không đơn giản do nhu cầu cắt tóc của mọi người tăng cao mà vì nhiều người muốn trọn nơi thông thoáng để cắt tóc. Bác Thắng, nhà ở đường Yên Lãng (Láng Hạ, Đống Đa) chia sẻ, thông tin báo đài đều cảnh báo virus tồn tại và dễ lây lan trong môi trường điều hoà nên không muốn vào tiệm cắt tóc có cửa hàng mà chọn ngoài trời nơi thông thoáng. Mặc dù chiều nay nhiệt độ ngoài trời vẫn oi bức nhưng đã giảm nhiều so với 2 ngày vừa qua. Chính vì vậy, các cửa hàng cắt tóc ngoài trời là giải pháp an toàn và hiệu quả trong mùa dịch COVID-19. Anh Tuấn, chủ cửa hàng cắt tóc tại đây cho biết khách đã ngồi chờ từ 8h sáng vì ai cũng muốn cắt thời điểm đó cho đỡ nóng.