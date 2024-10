Nhà Quảng Yên: Hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống

Toàn cảnh Nhà Quảng Yên khi nhìn từ trên cao xuống nổi bật với hệ sinh thái đa dạng nhưng vẫn hài hoà với tổng thể chung. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Hình ảnh Nhà Quảng Yên mang đậm nét của một ngôi nhà Việt truyền thống với mái ngói, sân vườn, hồ nước. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Nhà Quảng Yên có bể cá hình bán nguyệt, hòn non bộ và cây cảnh. Vườn cây với đường cong chạy từ viền sân, viền mặt nước vào nền gạch trong nhà làm cho cảnh quan và ngôi nhà tiếp nối nhau thành một chỉnh thể thống nhất. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Và mở rộng thêm diện nước lớn, tạo không gian mát mẻ, dễ chịu. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Cách làm này không chỉ tạo cảm giác nhân đôi không gian phía trước mà còn giúp điều hoà nhiệt độ cho Nhà Quảng Yên. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô

Ô mở tròn kết nối hai không gian bên trong ngôi nhà. Mỗi không gian chính được chia bởi một cột duy nhất ở giữa. Cách thiết kế này vẫn giúp định hình không gian mà không cần dùng nhiều bức tường bí bách để ngăn cách. Tại tầng 1, Nhà Quảng Yên được chia thành 4 khu vực chính: Phòng dạy học - bếp và bàn ăn - 2 phòng ngủ - phòng sinh hoạt chung. Tầng 2 bao gồm: không gian sinh hoạt chung - phòng thờ - 2 phòng ngủ.

So với tổ hợp ở cũ cấu trúc nhà ở phát triển theo dạng chữ L xoay quanh không gian sinh hoạt chung thì tại thiết kế mới, không gian phụ được tổ chức gọn gàng, hợp lý hơn. Vẫn là tổ hợp không gian chữ L quay quanh khối sinh hoạt chính nhưng với chất lượng sống và vi khí hậu cao hơn. Nhà Quảng Yên có thiết kế nội thất hiện đại, mở, liền mạch, được phân chia không gian bởi chiếc cột mang đến sự thoáng đãng. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Hệ cửa kính lớn đầy chất hiện đại, trải rộng với hướng nhìn ra bể cá, hòn non bộ và cây cảnh phía trước nhà. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Thiết kế thoáng đãng và vô cùng xanh mát mà không phải ngôi nhà nào cũng có được. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Thiết kế tối giản lấy thiên nhiên làm chủ đạo. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Tường ngăn với một mặt được dùng làm tủ đựng đồ. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Góc nào trong nhà cũng sáng sủa và thông thoáng. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Cầu thang nhỏ nhưng có độ dốc thoải để gia chủ dễ dàng di chuyển. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Ô mở tròn kết nối hai không gian chính trước và sau của ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Thông qua ô mở tròn, gian thờ có hướng nhìn mở rộng xuống không gian thông tầng phía dưới, tạo thành trục không gian chính, kết nối mặt nước và cảnh quan phía Nam với ánh sáng dịu nhẹ từ hướng Bắc qua cửa sổ áp mái. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Các phòng ngủ và không gian phụ được bố trí dạng chữ L xung quanh. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Hàng hiên phía sau nhà được bố trí bàn ghế để gia chủ tận hưởng những giây phút thư thái. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô Phía sau nhà kết nối với vườn rau và chuồng gà. Mái ngói lớn, cách nhiệt nhiều lớp, cùng các khoảng mở cửa với tỉ lệ phù hợp, giúp cho các không gian trong nhà đủ sáng, đủ tối, vừa thoải mái dễ chịu vừa riêng tư. Ảnh: Hoàng Lê, Đức Ngô

Bình yên và dễ chịu là điều mà có lẽ ai cũng đều cảm nhận được khi ngắm nhìn Nhà Quảng Yên. Một không gian sống đáng mơ ước, nơi có cây cối, vườn tược, hồ nước, mái ngói đỏ và hàng hiên thư thái!

