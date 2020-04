Nhà hàng Mai Phương Thúy, Trấn Thành...“đối đầu” COVID-19 thế nào?

Hoa hậu Mai Phương Thúy là một trong những sao Việt rất có duyên với con đường kinh doanh. Không chỉ đầu tư tài chính, Mai Phương Thúy còn kinh doanh nhà hàng. Mới đây, Quán Bụi của Mai Phương Thúy cũng tung ra chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng trong mùa dịch. Theo đó, Quán Bụi sẽ phục vụ cơm đến tận nhà. Ưu đãi giảm thêm 20% và tặng 1 lon nước ngọt cho hóa đơn từ 250.000 đồng. Nhà hàng A Mà kitchen của Trấn Thành cũng quyết định bán hàng online sau một thời gian nghỉ vì dịch bệnh. Nam diễn viên hài đưa ra chương trình đồng giá 118.000 đồng cho các món cơm khi đặt hàng qua ứng dụng giao đồ ăn. Tương tự, chuỗi nhà hàng Vua Biển của Đàm Vĩnh Hưng tập trung đẩy mạnh bán đồ đóng hộp, đóng gói online. Đích thân Mr Đàm đã quay clip hướng dẫn chế biến, tư vấn mua hàng trên fanpage của chuỗi nhà hàng. Nhà hàng Vua Cua của ca sĩ Will 365 Band hay cũng bán hàng theo combo với giá hữu nghị và miễn phí giao hàng cho khách. Đại diện Vua Cua cho biết, không phải lúc nào nhà hàng cũng có combo "xịn" với giá mềm, combo cua gồm 3 con cua và 2 món ăn kèm chỉ với giá 349.000 đồng, combo tôm hùm xanh gồm 3 con tôm thêm 2 món ăn kèm cũng ở mức 590.000 đồng. Từ ngày 20/4, nhà hàng C.Tao của vợ chồng doanh nhân Cường Đô la đã chính thức triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nguồn ảnh: Internet, Facebook. Video: Minh Hằng, Bích Phương và dàn sao Việt bắt trend bay nhảy You Know I Forget trên Tik Tok. Nguồn: Youtube.

Hoa hậu Mai Phương Thúy là một trong những sao Việt rất có duyên với con đường kinh doanh. Không chỉ đầu tư tài chính, Mai Phương Thúy còn kinh doanh nhà hàng. Mới đây, Quán Bụi của Mai Phương Thúy cũng tung ra chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng trong mùa dịch. Theo đó, Quán Bụi sẽ phục vụ cơm đến tận nhà. Ưu đãi giảm thêm 20% và tặng 1 lon nước ngọt cho hóa đơn từ 250.000 đồng. Nhà hàng A Mà kitchen của Trấn Thành cũng quyết định bán hàng online sau một thời gian nghỉ vì dịch bệnh. Nam diễn viên hài đưa ra chương trình đồng giá 118.000 đồng cho các món cơm khi đặt hàng qua ứng dụng giao đồ ăn. Tương tự, chuỗi nhà hàng Vua Biển của Đàm Vĩnh Hưng tập trung đẩy mạnh bán đồ đóng hộp, đóng gói online. Đích thân Mr Đàm đã quay clip hướng dẫn chế biến, tư vấn mua hàng trên fanpage của chuỗi nhà hàng. Nhà hàng Vua Cua của ca sĩ Will 365 Band hay cũng bán hàng theo combo với giá hữu nghị và miễn phí giao hàng cho khách. Đại diện Vua Cua cho biết, không phải lúc nào nhà hàng cũng có combo "xịn" với giá mềm, combo cua gồm 3 con cua và 2 món ăn kèm chỉ với giá 349.000 đồng, combo tôm hùm xanh gồm 3 con tôm thêm 2 món ăn kèm cũng ở mức 590.000 đồng. Từ ngày 20/4, nhà hàng C.Tao của vợ chồng doanh nhân Cường Đô la đã chính thức triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nguồn ảnh: Internet, Facebook. Video: Minh Hằng, Bích Phương và dàn sao Việt bắt trend bay nhảy You Know I Forget trên Tik Tok. Nguồn: Youtube.