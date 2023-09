Ngây ngất khu vườn ngập cây trái trong nhà Diệp Bảo Ngọc

Mới đây, diễn viên Diệp Bảo Ngọc chia sẻ bình minh từ khu vườn trên cao của mình. Với người đẹp, đó là cảm giác thật bình yên. Diệp Bảo Ngọc sống cùng gia đình trong ngôi nhà phố rộng 100 m2 tại TP HCM. Sân thượng được nữ diễn viên biến thành khu vườn ngập hoa trái và rau xanh. Trong vườn nhà Diệp Bảo Ngọc trồng cả chanh vàng Nam Phi và chanh ta. Cóc sai quả đến trĩu cành. Những trái cóc non lúc lỉu khiến nhiều khán giả thích thú. Trái ổi to, căng bóng. Hồng xiêm sum suê trái. Ngoài cây ăn trái, Diệp Bảo Ngọc còn trồng rau trong các khay hình chữ nhật, thiết kế thêm giàn để tiết kiệm diện tích. Bầu cũng cho trái to. Cà tím nở hoa, sắp đậu quả. Trước đó, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ, bản thân có sở thích ngồi thật yên trong khu vườn nhỏ trên sân thượng và ngắm các bé cây do mình chăm sóc lớn lên từng ngày. Nữ diễn viên có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm sự chuyển động của một chiếc lá. Nguồn ảnh: FBNVXem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

