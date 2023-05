Ngắm vẻ đẹp Hội An, top 10 điểm du lịch thịnh hành nhất thế giới

Travel nhận định, Hội An luôn là thành phố đáng để ghé thăm, bởi nơi đây sở hữu kiến trúc truyền thống hiện diện qua từng ngôi nhà, từng mái ngói và viên gạch. Màu vàng đậm nổi bật tại khu phố càng đánh bật vẻ đẹp nơi đây. Dòng sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) thơ mộng, uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An tô điểm cho nét thanh bình nơi đây. Đô thị cổ này là di sản thế giới được UNESCO công nhận và có rất nhiều chùa chiền cũng như các cửa hàng buôn bán được bảo tồn tốt trong khu phố cổ. Hội An có một lịch sử phong phú, một khung cảnh nghệ thuật nhộn nhịp, những món ăn ngon và phong cảnh chân thật lột tả cuộc sống bình dị của người dân trên biển. The Travel gợi ý du khách đừng nên bỏ qua các địa danh lịch sử như: Chùa Cầu, khu phố cổ, miếu Quan Công, chợ Hội An khi đặt chân đến Hội An. Hội An nằm trên bờ biển miền Trung Việt Nam, có diện tích nhỏ nhưng người dân nơi đây luôn tự hào với nét quyến rũ của khu phố cổ. Nét kiến trúc xưa cũ, cổ kính mang đậm vẻ hoài niệm của những ngôi nhà ở Hội An. Từng mái nhà rêu phong nằm sát nhau ở trung tâm Hội An. Phần lớn nhà ở phố cổ Hội An có kiến trúc truyền thống, niên đại từ thế kỷ 17 đến 19 với kiến trúc 2-3 tầng. Những lớp mái nhà ngói rêu phong, cổ kính ở Hội An. Hội An vẫn còn giữ nguyên nét văn hóa xưa cũ. Một thành phố du lịch bình yên. Rất nhiều du khách quốc tế ghé thăm. Di tích Chùa Cầu bắc ngang con lạch nhỏ trong phố cổ Hội An, do thương nhân Nhật Bản xây dựng đầu thế kỷ 17 đang được đại trùng tu. Phố cổ Hội An trầm mặc như một bức tranh hữu tình. Du khách lưu lại hình ảnh bên những ngôi nhà cổ Hội An. Hội An được lòng du khách cũng vì sự lung linh, lãng mạn về đêm với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc khác nhau. Trước đó hồi tháng 1, Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure của Mỹ đánh giá Hội An là một trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới. Tạp chí này còn ưu ái ví Hội An như “một viên ngọc nhỏ”, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam.

