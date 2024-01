Ngắm tổ ấm ngập hoa tươi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Sau khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sống trong căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên khoe loạt ảnh trang trí nhà với các loại hoa tươi. Dịp cuối năm, Doãn Hải My gia cắm tuyết mai từ sớm và đều đặn cập nhật tình hình hoa nở với mọi người. Phòng khách trong căn hộ ngập sắc trắng của tuyết mai. Ngoài tuyết mai, Doãn Hải My còn cắm nhiều loại hoa khác. Hoa hồng vừa xinh vừa thơm. Cúc họa mi dịu dàng. Thanh liễu vừa đẹp vừa tươi lâu. Dịp Giáng sinh, Doãn Hải My trang trí nhà bằng cây thông lớn. Một người bạn tiết lộ góc nhà gọn gàng của vợ chồng Văn Hậu - Hải My Lần hiếm hoi Đoàn Văn Hậu mời đồng đội đến chơi nhà sau kết hôn. Phòng khách trong nhà Văn Hậu từng được hé lộ. Nguồn ảnh: FBNVBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

Sau khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sống trong căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên khoe loạt ảnh trang trí nhà với các loại hoa tươi. Dịp cuối năm, Doãn Hải My gia cắm tuyết mai từ sớm và đều đặn cập nhật tình hình hoa nở với mọi người. Phòng khách trong căn hộ ngập sắc trắng của tuyết mai. Ngoài tuyết mai, Doãn Hải My còn cắm nhiều loại hoa khác. Hoa hồng vừa xinh vừa thơm. Cúc họa mi dịu dàng. Thanh liễu vừa đẹp vừa tươi lâu. Dịp Giáng sinh, Doãn Hải My trang trí nhà bằng cây thông lớn. Một người bạn tiết lộ góc nhà gọn gàng của vợ chồng Văn Hậu - Hải My Lần hiếm hoi Đoàn Văn Hậu mời đồng đội đến chơi nhà sau kết hôn. Phòng khách trong nhà Văn Hậu từng được hé lộ. Nguồn ảnh: FBNV