Ngắm căn hộ “view triệu đô” của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Sau khi vướng phải những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, mới đây, Đoàn Văn Hậu đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh con trai đầu lòng như một lời khẳng định chắc nịch chuyện yêu thương vợ con và cũng đỡ đần vợ chăm con. Ảnh: Saostar Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023. Đến tháng 5/2024, cả hai đón con trai đầu lòng tên Lúa. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Thời gian qua, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sống trong căn hộ tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Căn hộ được Đoàn Văn Hậu mua từ năm 2021. Dù không tiết lộ nhưng tại thời điểm mua, căn hộ được cho có giá không dưới 5 tỷ đồng. Ảnh: FB Đoàn Văn HậuCăn hộ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My có thiết kế đơn giản và hiện đại, với 2 gam màu chủ đạo là đen và trắng. Ảnh: FB Doãn Hải My Phòng khách nổi bật với bộ sofa màu trắng. Ảnh: Facebook Đặc biệt trong nhà có nhiều nội thất và đồ trang trí hiện đại, đắt tiền. Ảnh: Facebook Một trong số đó là bộ sưu tập Bearbrick đắt đỏ của nam cầu thủ. Ảnh: Facebook Căn nhà thường xuyên được tô điểm bởi những bình hoa tươi. Ảnh: FB Doãn Hải My View cực đỉnh từ nhà Đoàn Văn Hậu nhìn ra. Ảnh: FBNV

