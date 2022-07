Ngã ngửa sự thật đằng sau nho sữa bán đầy chợ giá chỉ từ 99.000 đồng/kg

Tại Việt Nam, nho sữa xuất xứ từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều được xếp vào loại trái cây cao cấp vì mức giá lên tới cả triệu đồng/kg. Không những thế, số lượng bán ra thị trường hạn chế nên khách mua thường phải đặt trước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nho sữa bất ngờ được rao bán nhiều trên chợ mạng với giá rất rẻ, chỉ từ 99.000 đồng/kg. Những chùm nho sữa quả to, da căng bóng, giòn ngọt lại có giá rẻ bất ngờ nên được đông đảo chị em mua về ăn thử. Đặt mua thùng nho sữa 3kg với giá 299.000 đồng, chị Thảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thấy chùm nho quả to, đẹp, giá rẻ hơn cả nho Mỹ nên đặt cả thùng về ăn. Theo chị Thảo, người bán quảng cáo là nho sữa giống Nhật, ăn giòn tan, ngọt lịm nhưng khi ăn thì không quá xuất sắc như lời quảng cáo. Với kinh nghiệm bán hàng nhiều năm, cô Liên (Long Biên, Hà Nội) khẳng dịnh, nho sữa giá rẻ đang bán đầy chợ là nho trồng tại Trung Quốc. Hiện, nho sữa đang vào mùa nên lượng bán ra nhiều, giá lại rẻ, dao động từ 99.000 - 250.000 đồng/kg, tuỳ hàng loại 1, 2 hay loại 3. Tuy nhiên, người tiêu dùng không sành về nho sẽ khó phân biệt được nho sữa Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.Nho sữa Nhật Bản quả to, mọng, rất ngọt, vị thơm dịu và giá bán không dưới 2 triệu đồng/kg. Trong khi đó, nho sữa Hàn Quốc hình dáng tương tự nho sữa Nhật Bản, giá từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/kg. Loại nho này đắt vì chúng được chọn lọn kỹ và không dùng chất hoá học trong quá trình canh tác. Theo cô Liên, nho sữa Trung Quốc ăn cũng giòn, ngọt, thơm nhưng chất lượng không thể bằng nho Hàn hay Nhật Bản. Đổi lại, mức giá hợp túi tiền với nhiều khách hàng nên nho sữa Trung Quốc vẫn hút khách. Dù vậy, người tiêu dùng vẫn nên chọn mua ở cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém. Nguồn ảnh: Facebook Video: Ninh Thuận: du lịch dưới tán nho. Nguồn: VTV24

