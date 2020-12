Mướt mắt những ngôi nhà có vườn trên mái đẹp nhất VN

"House of One Piece" ở Đà Nẵng là một trong những ngôi nhà điển hình cho kiểu kiến trúc này. Căn nhà tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên để hạn chế sử dụng năng lượng nhân tạo và giảm một phần tài nguyên nước. Trên tầng thượng gồm một sân chơi nhỏ và khu vườn trồng rau củ xanh tốt bốn mùa. Việc trồng cây trên mái giúp giảm bức xạ nhiệt và sử dụng hệ thống tưới nước tuần hoàn tự động giúp ngôi nhà giảm 30% năng lượng sử dụng cho chiếu sáng, điều hòa không khí. Một căn nhà khác ở Quảng Ngãi có diện tích 190 m2 được thiết kế vườn rau bậc thang ngay trên tầng thượng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Để trồng rau, tầng thượng được thiết kế với chiều cao khác nhau, thoải xuôi theo cấu trúc của ngôi nhà và phân thành từng tầng riêng biệt. Ngoài cung cấp rau sạch, khu vườn xanh tươi trên mái còn có thêm chức năng giảm bề mặt bức xạ nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể. Ngôi nhà ở Nha Trang do Vo Trong Nghia Architects và ICADA thiết kế gây ấn tượng bởi sở hữu khu vườn trên mái hình bậc thang độc đáo. Nhìn từ mặt đường, căn nhà như được bao phủ hoàn toàn bởi cây xanh. Nhà có cây bao quanh và mảng xanh lên tới 50% diện tích mái. Mái được chia thành những nhịp xếp tầng như bậc thang. Nằm trên đường Vân Trì (Đông Anh, Hà Nội), khu nhà 2 tầng thu hút sự chú ý với thiết kế khác lạ so với các công trình trong vùng. Nhà xây bằng tường đất, mái dốc, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam và cả một vườn cây ăn quả trên mái. Nguồn ảnh: Archdaily. Video: Giải pháp nào cho nhà siêu mỏng, siêu méo. Nguồn: Tin Tức VTV24

