“Mục sở thị” tòa nhà trăm tỷ của nữ GĐ Công ty Kim Triều vừa bị bắt

Dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới Kim Triều, tọa lạc tại ngã tư đường Tăng Bạt Hổ và đường 31 tháng 3, TP Quy Nhơn (Bình Định), do Công ty CP Kim Triều làm chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt). Năm 2014, dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cấp phép với quy mô xây dựng gồm 44 phòng khách sạn hạng 3 sao, 1 khuôn viên nhà hàng tiệc cưới với sức chứa 1.250 khách và 1 cửa hàng kinh doanh dịch vụ đồ uống. (Ảnh: Công Lý). Tổng diện tích xây dựng của dự án là hơn 900 m2; tổng mức đầu tư lên đến hơn 113 tỷ đồng, thời gian cam kết hoàn thiện thi công là 18 tháng kể từ ngày khởi công. (Ảnh: SGGP). Ngày 23/08/2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy mô dự án khách sạn Kim Triều từ 8 lên 10 tầng, bỏ kế hoạch xây dựng trung tâm tổ chức tiệc cưới. Dù vậy sau gần 10 năm, tốc độ thi công dự án vẫn trì trệ, cầm chừng khiến công trình dang dở. (Ảnh: SGGP). Dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới Kim Triều nằm trên khu "đất vàng" thi công gần 10 năm chưa xong. (Ảnh: Dân Việt). Công trình khách sạn nằm ở 2 mặt tiền đường Tăng Bạt Hổ và 31 tháng 3, TP Quy Nhơn, Bình Định. (Ảnh: Dân Việt). Hiện tại, xung quanh dự án được quây lại bởi các tấm tôn, bên trong thì ngổn ngang vật liệu xây dựng. Bên ngoài trở thành nơi tập kết rác, ô nhiễm, nhếch nhác. (Ảnh: SGGP). Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty CP Kim Triều, để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2018, bà Huỳnh Thị Sen là Giám đốc Công ty CP Kim Triều đã lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn cá nhân nhiều lần, với số tiền lớn. (Ảnh: SGGP). Đến thời hạn thỏa thuận, bị can không có tiền trả cho bị hại nên cộng nợ lãi và gốc để viết lại "giấy mượn tiền", "giấy vay tiền" để tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, Sen dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt. (Ảnh: Phối cảnh dự án).

