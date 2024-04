Mục sở thị khu đất khiến Chủ tịch phường Nghĩa Đô “xộ khám“

Công trình xây dựng không có giấy phép được ông Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu giấy, TP.Hà Nội) "làm ngơ" cho tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện nằm trên diện tích đất 1.400 m2, tọa lạc trên đường Xuân Tảo, gần nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Ông Hùng đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Cơ quan chức năng xác định ông Hùng nhận 1 tỷ đồng để "làm ngơ" cho công trình xây dựng không có giấy phép này. Ghi nhận của PV ngày 16/4 cho thấy, công trình xây dựng cao 2 tầng, thiết kế hệ thống khung thép, dầm chịu lực lớn. Dù vậy, nhiều hạng mục vẫn xây dang dở, chưa hoàn thiện. Phía bên ngoài công trình quây tôn, phủ bạt, che lưới xung quanh. Hệ thống khung thép lớn, dầm chịu lực của công trình nằm chỏng chơ. Nằm kế công trình này là một Showroom ô tô. Một số người dân xung quanh cho biết, công trình đã tạm dừng thi công từ lâu. Thời điểm trưa 16/4, cửa ra vào công trình vẫn khóa chặt. Bên trong công trình có bảo vệ trông nom và một số công nhân thuê ở. Đến chiều cùng ngày, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Hệ thống cột sắt dựng lên để che chắn lưới, bạt tại công trình này còn lấn ra vỉa hè đường Xuân Tảo. Do tạm dừng thi công từ lâu nên một số hạng mục của công trình có dấu hiệu bị xuống cấp, hoen rỉ. Phần tôn quây công trình "ôm gọn" cả một trạm biến áp ngay cạnh. Một mặt bên trong của công trình xây dựng không phép nằm gần mương nước, cạnh ngõ 58 Hoàng Quốc Việt cũng được quây kín tôn. Liên quan đến công trình không phép này, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của bị can Chử Mạnh Hùng và các đối tượng liên quan khác.

