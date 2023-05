Mục sở thị cây xoài trĩu quả, được ca ngợi đẹp nhất Việt Nam

Những ngày gần đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh một cây xoài sai trĩu cành, cho quả màu đỏ hồng đẹp mắt Những trái xoài tròn tròn, màu hồng đỏ tựa như trái đào khiến người xem tưởng chừng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cây xoài thuộc thuộc địa phận huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, do chính chủ nhân chụp và đăng tải trên mạng xã hội. Chủ nhân của cây xoài cho biết, đây là cây xoài cổ thụ do nhà trồng được. Thực chất, đây là giống xoài Úc rất phổ biến ở vùng đất xoài Cam Lâm. Xoài Úc có kích thước khá to, hình dáng tròn tròn như trái táo lại có màu đỏ hồng bắt mắt. Xoài Úc có đặc trưng khác biệt là hạt nhỏ, độ ngọt vừa phải không gắt, lại ít xơ. Từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm là mùa thu hoạch xoài chín. Với ưu điểm mẫu mã bắt mắt và hương thơm nồng nàn, xoài Úc trở thành một trong những giống xoài được thị trường trong nước ưa chuộng nhất. Trên thị trường, giá xoài Úc Cam Lâm dao động trong khoảng 35.000đ - 40.000đ/kg. Nguồn ảnh: Facebook Video: Xoài đắt nhất thế giới. Nguồn: Vietnamnet

