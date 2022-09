Mục sở thị 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang cho biết, mới đây đã phối hợp với UBND xã Dương Tơ và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các công trình xây dựng biệt thự, nhà trái phép ở địa phương. (Ảnh: Người lao động). Qua kiểm tra, Tổ công tác đặc biệt và UBND xã Dương Tơ ghi nhận có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất do Nhà nước quản lý (chủ yếu ở ấp Đường Bào). Những căn nhà này nằm trong khu đất rộng gần 190.000 m2. (Ảnh: Tuổi Trẻ). Đồng thời, tổ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp trước mắt là giăng dây ngăn lại các tuyến đường xây dựng tự phát. Đối với các tổ chức, cá nhân và thợ xây dựng đang có công trình xây dựng không phép thì địa phương đã yêu cầu đình chỉ thi công. (Ảnh: Người lao động). Cá nhân đấu điện trái phép, tổ cũng yêu cầu điện lực địa phương kiểm tra, xem xét lại và thực hiện ngắt điện. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng). Ông Huỳnh Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Dương Tơ cho biết, khoảng năm 2019 UBND xã cũng đã đến kiểm tra, lập biên bản, xử phạt và cưỡng chế buộc tháo dỡ 12 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất do Nhà nước quản lý. Đồng thời, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các tổ chức, cá nhân đã lợi dụng xây dựng biệt thự, nhà ở trái phép. (Ảnh: Dân Trí). Cận cảnh một căn biệt thự xây dựng trái phép. (Ảnh: Người lao động). UBND xã Dương Tơ yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực vi phạm sớm cung cấp hồ sơ, giấy tờ mua bán, chuyển nhượng đất cho cơ quan này, chậm nhất là 20/9, để xử lý theo quy định pháp luật. (Ảnh: Người lao động). Hiện, một số đường bê tông vào khu đất có nhà xây dựng trái phép đã bị xe ủi đào phá. Việc xử lý “mạnh tay” này được chính quyền sở tại áp dụng nhằm ngăn cản những người xây nhà trái phép tái lấn chiếm công. (Ảnh: Người lao động). Các ngã đường vào khu biệt thự dường như đã bị phong tỏa bằng các hố sâu do lực lượng chức năng dùng cơ giới phá hủy vào ngày 20/9. Để vào được khu vực này, chỉ còn cách đi bộ vòng qua một lối mòn duy nhất của khu đất khác. (Ảnh: Người lao động). Hầu hết các căn biệt thự xây dựng trái phép gần như đã hoàn thiện.

