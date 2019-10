"Mục kích" 1 ngày xem Tràng Tiền Plaza mua bán thế nào?

Nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, bên cạnh hồ Gươm, Tràng Tiền Plaza của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn từng phải tạm đóng cửa hàng năm trời để “tái cơ cấu". Với sự có mặt của các thương hiệu lớn nổi tiếng trong top 10 thương hiệu hàng đầu trên thế giới, như: Louis Vuitton, Kenzo, Christian Dior, Cartier, Rolex,… Tràng Tiền Plaza được xem là trung tâm thương mại (TTTM) cao cấp bậc nhất Hà Nội, sánh ngang tầm các trung tâm mua sắm lớn trong khu vực và thế giới. .Theo ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 24/10, TTTM Tràng Tiền Plaza Không quá nhộn nhịp. Từ các lối dẫn vào TTTM Tràng Tiền Plaza ít khách ra vào. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài nhân viên làm việc bên trong đi lại. Tại nhiều gian hàng của các thương hiệu lớn bên trong TTTM Tràng Tiền Plaza, nhân viên ăn mặc một cách chỉnh chu lịch sự đứng ở cửa ra vào để chào mời khách vào tham quan. bên trong TTTM Tràng Tiền Plaza vào chiều ngày 24/10. Trước đó, theo kết quả báo cáo tài chính quý III mới đây, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) của ông Hạnh Nguyễn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 322,5 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong khi lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn lãi khủng, thì lượng khách đến TTTM Tràng Tiền Plaza của vị này ngày càng thưa thớt. Cảnh vắng lặng bên trong TTTM Tràng Tiền Plaza Quầy hàng thương hiệu Louis Vuitton cũng chẳng có mấy khách ra vào. Nhiều quầy hàng thời trang khác chỉ có nhân viên. Đến gần cuối giờ chiều cùng ngày mới xuất hiện một vài vị khách ghé vào các quầy hàng thương hiệu trong TTTM Tràng Tiền Plaza để ngắm, chụp ảnh, còn mua thì rất ít. Quầy hàng thời trang vắng bóng khách. Sale off tới 50%, nhưng Tràng Tiền Plaza vẫn vắng khách. Một số quầy hàng thời trang khác cũng Sale off tới 30%, nhưng chả có mấy khách. Các quầy hàng trang sức cũng vắng khách. Nhân viên quầy kính mắt cao cấp Jess Luxury Eyewear ngồi khá nhàn. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài người khách du lịch nước ngoài vào đây tham quan.

Nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, bên cạnh hồ Gươm, Tràng Tiền Plaza của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn từng phải tạm đóng cửa hàng năm trời để “tái cơ cấu". Với sự có mặt của các thương hiệu lớn nổi tiếng trong top 10 thương hiệu hàng đầu trên thế giới, như: Louis Vuitton, Kenzo, Christian Dior, Cartier, Rolex,… Tràng Tiền Plaza được xem là trung tâm thương mại (TTTM) cao cấp bậc nhất Hà Nội, sánh ngang tầm các trung tâm mua sắm lớn trong khu vực và thế giới. .Theo ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 24/10, TTTM Tràng Tiền Plaza Không quá nhộn nhịp. Từ các lối dẫn vào TTTM Tràng Tiền Plaza ít khách ra vào. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài nhân viên làm việc bên trong đi lại. Tại nhiều gian hàng của các thương hiệu lớn bên trong TTTM Tràng Tiền Plaza, nhân viên ăn mặc một cách chỉnh chu lịch sự đứng ở cửa ra vào để chào mời khách vào tham quan. bên trong TTTM Tràng Tiền Plaza vào chiều ngày 24/10. Trước đó, theo kết quả báo cáo tài chính quý III mới đây, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) của ông Hạnh Nguyễn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 322,5 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong khi lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn lãi khủng, thì lượng khách đến TTTM Tràng Tiền Plaza của vị này ngày càng thưa thớt. Cảnh vắng lặng bên trong TTTM Tràng Tiền Plaza Quầy hàng thương hiệu Louis Vuitton cũng chẳng có mấy khách ra vào. Nhiều quầy hàng thời trang khác chỉ có nhân viên. Đến gần cuối giờ chiều cùng ngày mới xuất hiện một vài vị khách ghé vào các quầy hàng thương hiệu trong TTTM Tràng Tiền Plaza để ngắm, chụp ảnh, còn mua thì rất ít. Quầy hàng thời trang vắng bóng khách. Sale off tới 50%, nhưng Tràng Tiền Plaza vẫn vắng khách. Một số quầy hàng thời trang khác cũng Sale off tới 30%, nhưng chả có mấy khách. Các quầy hàng trang sức cũng vắng khách. Nhân viên quầy kính mắt cao cấp Jess Luxury Eyewear ngồi khá nhàn. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài người khách du lịch nước ngoài vào đây tham quan.