Mỏi mắt ngắm khu vườn ngập hoa trái trong nhà Hoa hậu Giáng Mỹ

Kín tiếng về chuyện riêng tư nhưng Hoa hậu Giáng My lại thường xuyên chia sẻ về khu vườn ngập tràn cây ăn trái và hoa trong căn biệt thự ở quận 2 (TP HCM). Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My khoe thành quả bội thu thanh long, quất, rau, bầu, hoa. Trên sân thượng khoảng 200m2, Hoa hậu Đền Hùng 1992 trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, rau xanh và cây ăn trái. Người đẹp yêu thích công việc chăm sóc vườn, tỉa lá sâu những lúc rảnh rỗi.Giáng My hài hước thừa nhận cô là "người nông dân thành phố" khi được tự tay chăm sóc khu vườn cây trái tại nhà riêng. Nàng hậu cho biết, gia đình không bao giờ hết rau sạch để ăn vì hết lứa cũ lại gieo hạt mới. Rau thường được trồng theo kiểu cuốn chiếu trong từng chậu. Giáng My hào hứng với công việc làm vườn. Trái cây cũng bội thu trong vườn nhà Giáng My. Các loại rau trồng trong chậu đều xanh non mơn mởn và tốt um. Rau được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu. Khu vườn đồng thời là không gian thư giãn của Hoa hậu Giáng My. Nguồn ảnh: FBNV Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

