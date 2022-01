“Giai nhân một thời” của Chủ tịch Tân Hoàng Minh sở hữu biệt thự đẹp cỡ nào?

Hoa hậu Giáng My một thời là giai nhân của doanh nhân Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên vì những lý do riêng, sau này cả hai không còn gắn bó bên nhau. Dù chia tay, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Không chỉ là hoa hậu sở hữu danh hiệu "độc nhất vô nhị", Hoa hậu Giáng My còn đại gia có cuộc sống vương giả. Nhiều năm qua, Giáng My sống trong căn biệt thự xa hoa, 4 tầng lầu ở quận 2, TP.HCM. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự của Hoa hậu Giáng My trông không khác gì một tòa lâu đài trắng. Không gian trong biệt thự mang phong cách Châu Âu cực kỳ sang trọng. Nhà có nội thất đắt đỏ và được trang trí nhiều hoa tươi. Trong khuôn viên biệt thự còn có cả hồ cá Koi rộng lớn. Đặc biệt, căn nhà còn có một khu vườn rộng 200m2. Hoa hậu Giáng My mất nhiều thời gian để thiết kế vườn rau sạch. Trên sân thượng, Hoa hậu Đền hùng trồng nhiều rau, củ và cây ăn trái. Vườn thanh long được người đẹp trồng bài bản khi thiết kế khung sắt để cây dễ bám vào. Hoa hồng bài trí quanh các khu vực lối đi. Các loại rau phổ biến như rau lang, rau ngót...được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu. Ban công nhà Giáng My nhìn từ trên cao. Nguồn ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Hoa hậu Giáng My một thời là giai nhân của doanh nhân Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên vì những lý do riêng, sau này cả hai không còn gắn bó bên nhau. Dù chia tay, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Không chỉ là hoa hậu sở hữu danh hiệu "độc nhất vô nhị", Hoa hậu Giáng My còn đại gia có cuộc sống vương giả. Nhiều năm qua, Giáng My sống trong căn biệt thự xa hoa, 4 tầng lầu ở quận 2, TP.HCM. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự của Hoa hậu Giáng My trông không khác gì một tòa lâu đài trắng. Không gian trong biệt thự mang phong cách Châu Âu cực kỳ sang trọng. Nhà có nội thất đắt đỏ và được trang trí nhiều hoa tươi. Trong khuôn viên biệt thự còn có cả hồ cá Koi rộng lớn. Đặc biệt, căn nhà còn có một khu vườn rộng 200m2. Hoa hậu Giáng My mất nhiều thời gian để thiết kế vườn rau sạch. Trên sân thượng, Hoa hậu Đền hùng trồng nhiều rau, củ và cây ăn trái. Vườn thanh long được người đẹp trồng bài bản khi thiết kế khung sắt để cây dễ bám vào. Hoa hồng bài trí quanh các khu vực lối đi. Các loại rau phổ biến như rau lang, rau ngót...được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu. Ban công nhà Giáng My nhìn từ trên cao.