Mỏi mắt ngắm khu vườn “bội thu” trong biệt thự của Tăng Thanh Hà

Sau khi về làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà chủ yếu tập trung chăm lo cho gia đình và phát triển công việc kinh doanh, hạn chế các hoạt động showbiz. Thời gian rảnh rỗi, Hà Tăng dành thời gian chăm sóc cây cối trong căn biệt thự rộng lớn. Đáng chú ý, nữ diễn làm vườn khá "mát tay". Cô thường xuyên khoe thành quả "vụ mùa bội thu" với người hâm mộ. Cây xoài trong biệt thự của Tăng Thanh Hà cao, to, cho rất nhiều trái. Cây cóc trồng chậu nhưng cũng sai trĩu cành. Ổi xanh mướt cho quả căng bóng. Nàng "ngọc nữ" khoe những trái thị vàng óng, thơm nức mũi. Ngoài trái cây, Hà Tăng còn trồng nhiều rau xanh phục vụ bữa ăn của gia đình. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, rau mồng tơi, rau muống...đều tốt um. Cà tím cho quả to. Cóc, xoài ngâm của nữ diễn viên từng khiến khán giả thèm thuồng. Cải xoăn Kale do chính tay Hà Tăng trồng và nhặt từng lá một. Nguồn ảnh: FBNV, Instagram

