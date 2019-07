Máy bay 737 Max chiếm chỗ đỗ ôtô của nhân viên Boeing

Kể từ tháng 3, các hãng hàng không quốc tế đồng loạt dừng vận hành loại máy bay 737 Max của hãng Boeing. Tập đoàn Mỹ đang tiến hành sửa chữa 737 Max tại nhà máy ở Washington, Mỹ. Ảnh: Getty Images. Đại diện Boeing cho biết hãng đang cố gắng sửa chữa máy bay 737 Max từ giờ cho đến tháng 9. Ảnh: Getty Images. Mới đây, một quan chức của Boeing cho biết rằng công ty dự kiến sẽ gửi bản cập nhật phần mềm của 737 Max cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để phê duyệt. Ảnh: Metro. Sở hữu kích thước lớn, 737 Max chiếm rất nhiều diện tích. Do vậy, tìm chỗ đậu cho những “chú chim sắt” to lớn này không phải là điều đơn giản. Ảnh: Ubergizmo. Một chiếc Boeing 737 Max có chiều dài thân xấp xỉ 40 m, cánh rộng 36 m. Tại nhà máy ở Washington, không gian dành cho một chiếc Boeing 737 Max tương đương với chỗ đỗ của 60 chiếc ôtô. Ảnh: Alamy. Các nhân viên của Boeing phải hạn chế mang ôtô tới nhà máy để dành chỗ đỗ cho máy bay. Ảnh: metro. Hãng hàng không Mỹ Southwest Airlines tuyên bố loại bỏ Boeing 737 ra khỏi lịch bay của hãng cho tới sớm nhất là đầu tháng 10. Ảnh: Market Watch. Các luật sư của Boeing cũng cho biết dàn xếp với gia đình các nạn nhân hai vụ tai nạn thảm khốc có liên quan đến máy bay 737 Max. Tuy nhiên nhiều gia đình khẳng định phía Boeing chưa hề liên hệ họ để xin lỗi hay bồi thường. Ảnh: Market Watch. Ông Alexandre de Juniac, người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, kêu gọi các hãng hàng không và cơ quan quản lý phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn hàng không. Ảnh: RT.com. Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm tới 16% kể từ tháng 3, khi vụ tai nạn của Ethiopian Airlines xảy ra. Ảnh: WSJ.

