Mật ong gần 2 triệu đồng/lít vẫn “cháy” hàng ngon cỡ nào?

Mật ong dú (hay ong rú) là loại mật được giống ong dú sản sinh. Đây là một loài ong rất nhỏ, không ngòi đốt, sinh trưởng chậm và cho mật ít. Ảnh: Dân Việt Mật ong dú được thu hoạch từ mật hoa và có vị ngọt thanh, hơi chua, tạo nên một hương vị độc đáo và thú vị. Ảnh: Foodmap Mật ong dú được đánh giá cao về dược tính và mỹ phẩm, có tác dụng thanh nhiệt, chống viêm, giải độc, giảm đau, sát trùng vết thương, chữa viêm đường tiêu hóa, dạ dày, đại tràng, tưa lưỡi, tiêu đờm,...Ảnh: Facebook Ngoài ra, sáp và mật ong dú còn có thể sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp như dưỡng da, tẩy tế bào chết, và giảm béo...Ảnh: Facebook Do có nhiều công dụng và hiếm có nên mật ong rú có giá cao, từ 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lít. Ảnh: Dân Việt Đáng chú ý, dù giá cao hơn nhiều so với các loại mật ong khác nhưng sản phẩm này luôn trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Người đưa tin Theo như những người chuyên săn ong rừng tại Quảng Ngãi, hàng năm vào mùa khai thác, việc tìm và thu hàng chục lít mật ong rừng khác là bình thường. Nhưng với ong rú thì may mắn cũng chỉ được từ 1-2 lít/người/mùa. Ảnh: Dân Việt Mỗi năm, một tổ ong dú chỉ cho thu khoảng 250ml đến 350ml mật, còn lại để mật ở trong tổ để nuôi ong. Ảnh: Foodmap Do giá bán cao nên mật ong dú chỉ dành cho những khách hàng có điều kiện. Ảnh: Người đưa tin Mật ong dú thường có dải màu tối hơn so với mật ong thông thường, từ vàng cánh gián đến nâu đen. Không có mật ong dú vàng tươi như mật ong mật thường thấy. Ảnh: Dân Việt

