Mát mắt những bể bơi độc đáo hình đàn piano, vỏ sò tuyệt đẹp

Dailymail đã tổng hợp những bể bơi có hình dạng độc đáo bậc nhất hành tinh, trong đó có bể bơi hình cây kem ốc quế, một bể khác hình bàn chân, và một bể bơi lãng mạn hình cây đàn piano. Tại một khách sạn có tên Sweet Escape gần Orlando (Mỹ) có một hồ bơi hình cây kem ốc quế. Ở đầu “cây kem ốc quế” là một hồ bơi nhỏ được cài hoa màu đỏ nhỏ xinh vô cùng đáng yêu. Tại căn hộ cho thuê Apartelle de Francesca ở Philippines, có một hồ bơi có hình dạng như một bàn chân bên phải. Một bể bơi sông lười lạ mặt tại khách sạn Marriott Marquis Houston (Texas, Mỹ) Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa ở Việt Nam tự hào có một hồ bơi lung linh lấy cảm hứng từ hình dạng của một vỏ sò. Tại Post hotel Achenkircht ở Áo, hồ bơi âm dương tách biệt vùng nước mát 17 độ C và hồ nước ấm 34 độ C. Flying W Airport & Resort ở New Jersey có hồ bơi hình chiếc máy bay. Hồ bơi hình chiếc đàn piano tại Disney's All-Star Music Resort ở Florida (Mỹ) với một bộ bàn phím màu đen và trắng. Jay Dweck, cựu giám đốc chiến lược của Goldman Sachs từ New York, cho biết sự mới lạ mang đến cho anh hạnh phúc. Đây là chiếc bể bơi trị giá 1 triệu đô la của anh, lấy cảm hứng từ một cây đàn violin Stradivarius mà anh từng sở hữu.

