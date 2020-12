Mãn nhãn xem nhà sao Việt trang trí Noel ngập sắc màu

Mới đầu tháng 12 nhưng trong nhà nhiều sao Việt đã ngập tràn không khí Giáng sinh. Tối 1/12, Đàm Thu Trang hào hứng khoe trên trang cá nhân hình ảnh cây thông siêu to được bày trí lung linh đặt giữa căn biệt thự triệu đô. Cây thông to chiếm trọn một góc nhà. Nhiều người tinh ý nhận ra Giáng sinh năm nay, Cường Đô La trang trí nhà lung linh hơn năm ngoái. Noel năm nay, Á hậu Tú Anh trang trí nội thất với tông màu đen, xám. Mỗi góc trong nhà đều được tô điểm bằng ông già Noel, người tuyết. Gia đình nhỏ của nam ca sĩ Đan Trường cũng trang trí Noel cực kỳ lộng lẫy. Bà xã Thủy Tiên chọn 3 màu tông: vàng, trắng, đỏ để trang trí những cây thông. Cây thông Noel lộng lẫy trong nhà ca sĩ Tim. Ngọc Lan cũng chia sẻ hình ảnh cây thông Noel siêu to đi kèm rất nhiều hộp quà màu đỏ. Cây thông rực rỡ ánh đèn trong nhà ca sĩ Thanh Thảo. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Video: Giáng sinh 2019 rộn rã vòng quanh thế giới. Nguồn: VTV24

