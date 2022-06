Mãn nhãn kiến trúc nhà cổ siêu đẹp trong phim về Trịnh Công Sơn

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Huế và Đà Lạt được chọn làm bối cảnh trong phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong phim, căn nhà của hai chị em Bích Diễm và Dao Ánh xuất hiện nhiều lần. Ảnh: Zing Căn nhà được lấy bối cảnh tại nhà vườn An Hiên - ngôi nhà vườn đẹp nhất xứ Huế. Ảnh: Tổ quốc. Nhà vườn An Hiên nằm ở bờ bắc sông Hương, phía tây kinh thành, thuộc vùng đất Kim Long, nơi xưa kia là thủ phủ của các chúa Nguyễn. Ảnh: Vietnamplus Mang kiến trúc nhà vườn xứ Huế, công trình rộng tới gần 5.000 m2, quay hướng chính về phía sông Hương. Ảnh: Huesmiletravel Chủ thể là một ngôi nhà rường nằm ở trung tâm khu vườn, rộng 135 m2. Ảnh: Huesmiletravel Theo sử sách ghi lại, gia chủ đầu tiên của căn nhà này là công chúa thứ 18 của vua Dục Đức, khi nhà vườn An Hiên còn là phủ công chúa. Ảnh: Huesmiletravel Ngôi nhà nhiều lần được đổi chủ song đều là hoàng thân, quan lại và giới thượng lưu ở Huế. Ảnh: Tcnhadep Cấu trúc khung nhà được làm bằng gỗ, kiến trúc 3 gian 2 chái. Ảnh: TTXVN Bên trong nhà có nhiều kỷ vật quý của cung đình. Ảnh: TTXVN Hiên nhà với những hàng cột gỗ kê trên chân tảng hình vuông. Ảnh: Tcnhadep Kèo hiên được chạm trổ tinh tế. Ảnh: Tcnhadep Con đường nhỏ rập bóng cây xanh dẫn vào nhà vườn An Hiên. Ảnh: TTXVN Nhà vườn An Hiên hiện là một địa chỉ văn hóa, điểm dừng chân quen thuộc của những du khách khi tới Huế. Ảnh: Tcnhadep Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

