Louis Nguyen - chồng Hà Tăng giàu cỡ nào mua áo đấu tuyển thủ Việt 1 tỷ?

Tối ngày 27/12, Chương trình tri ân các nhà đồng hành và chúc mừng thành công hai đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia và U22 Việt Nam với chủ đề “Những cánh chim khát vọng” đã được tổ chức tại TP.HCM. Tại buổi lễ này, chiếc áo thi đấu, quả bóng và quyển sách ảnh “Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển đã được bán đấu giá với mức 1 tỷ đồng. Chủ nhân của bộ sựu tập có ý nghĩa này là doanh nhân Nguyễn Quốc Khánh (Louis Nguyễn), chồng của ca sỹ Tăng Thanh Hà. Louis Nguyễn, sinh năm 1983, có mẹ là người Philippines, bố là người Việt, tên là Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, Louis Nguyễn sang Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi lấy bằng MBA, Louis Nguyễn đã có hai năm làm việc tại Công ty DFS (thuộc tập đoàn hàng hiệu danh tiếng LVMH) tại Pháp, Hawaii, Guam, Hong Kong và Singapore. Khi về Việt Nam, doanh nhân Louis Nguyễn được bố tin tưởng giao cho quản lí và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. Những công ty này phân phối độc quyền các sản phẩm thời trang hàng hiệu nổi tiếng như Tomi Hilfiger, Nike, Diesel, Gap, Mango, He by Mango, Banana Reubic, Ck, Tumi...với doanh số hàng trăm triệu USD/năm. Dự kiến, các công ty phân phối thương hiệu hàng hiệu toàn cầu do chồng Hà Tăng quản lí sẽ đạt doanh số 500 triệu USD và phát triển tới 160 cửa hàng tại Việt Nam trong những năm tới. Biệt thự nhà Louis Nguyễn ước chừng rộng 500 m2, có giá trị lên tới hàng triệu USD. Toàn bộ nội thất trong nhà đều được thiết kế theo phong cách Hoàng gia. Gara biệt thự của gia đình Louis Nguyễn xuất hiện nhiều chiếc xe siêu sang. Thậm chí, gia đình Louis Nguyễn còn sở hữu cả du thuyền riêng. Video: Sao Việt chúc mừng sinh nhật Tăng Thanh Hà. Nguồn: VTC3.

Tối ngày 27/12, Chương trình tri ân các nhà đồng hành và chúc mừng thành công hai đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia và U22 Việt Nam với chủ đề “Những cánh chim khát vọng” đã được tổ chức tại TP.HCM. Tại buổi lễ này, chiếc áo thi đấu, quả bóng và quyển sách ảnh “Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển đã được bán đấu giá với mức 1 tỷ đồng. Chủ nhân của bộ sựu tập có ý nghĩa này là doanh nhân Nguyễn Quốc Khánh (Louis Nguyễn), chồng của ca sỹ Tăng Thanh Hà. Louis Nguyễn, sinh năm 1983, có mẹ là người Philippines, bố là người Việt, tên là Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, Louis Nguyễn sang Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi lấy bằng MBA, Louis Nguyễn đã có hai năm làm việc tại Công ty DFS (thuộc tập đoàn hàng hiệu danh tiếng LVMH) tại Pháp, Hawaii, Guam, Hong Kong và Singapore. Khi về Việt Nam, doanh nhân Louis Nguyễn được bố tin tưởng giao cho quản lí và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. Những công ty này phân phối độc quyền các sản phẩm thời trang hàng hiệu nổi tiếng như Tomi Hilfiger, Nike, Diesel, Gap, Mango, He by Mango, Banana Reubic, Ck, Tumi...với doanh số hàng trăm triệu USD/năm. Dự kiến, các công ty phân phối thương hiệu hàng hiệu toàn cầu do chồng Hà Tăng quản lí sẽ đạt doanh số 500 triệu USD và phát triển tới 160 cửa hàng tại Việt Nam trong những năm tới. Biệt thự nhà Louis Nguyễn ước chừng rộng 500 m2, có giá trị lên tới hàng triệu USD. Toàn bộ nội thất trong nhà đều được thiết kế theo phong cách Hoàng gia. Gara biệt thự của gia đình Louis Nguyễn xuất hiện nhiều chiếc xe siêu sang. Thậm chí, gia đình Louis Nguyễn còn sở hữu cả du thuyền riêng. Video: Sao Việt chúc mừng sinh nhật Tăng Thanh Hà. Nguồn: VTC3.