Loài gà bé xíu giá bạc triệu, dân chơi có tiền chưa chắc mua được

Trong số các loại gà cảnh ở nước ta, gà tre Bỉ (nhập khẩu từ Bỉ) rất đặc biệt khiến dân chơi gà rất thích. Ở nước ta, gà tre Bỉ thuộc dạng rất hiếm do số lượng người nuôi ít ỏi. Những người sở hữu gà tre Bỉ ở nước ta chủ yếu nuôi để làm cảnh và nhân giống, còn việc trao đổi, mua bán diễn ra chưa nhiều. Do đó, giá bán của loại gà tre này luôn ở mức đắt, tới vài triệu đồng/con. Theo Dân Việt, giá mỗi cặp gà trưởng thành dao động khoảng 10 – 17 triệu đồng (tùy màu lông), còn gà tre Bỉ có độ tuổi từ 3-4 tháng bán với giá 4-7 triệu đồng/cặp. Thêm vào đó, số lượng trứng gà tre Bỉ có tỉ lệ nở thấp (chỉ khoảng 20%). Một lý do khiến nữa gà tre Bỉ đắt đỏ là quá trình nuôi chúng trưởng thành gặp rất nhiều khó khăn. Vì là giống gà nước ngoài nên chúng sinh bệnh liên tục. Gà tre Bỉ sở hữu bộ lông nhiều màu sắc đẹp, lạ mắt. Nhiều con có lông chân, một số con lại có râu. Nhờ bộ lông tuyệt đẹp mà, gà tre Bỉ được nhiều người ví như “bông hoa trong vườn”. Mỗi con gà tre Bỉ trưởng thành chỉ nặng khoảng 550 – 650gram. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Giá gà rẻ hơn giá rau. Nguồn: VTV24

