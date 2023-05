Loài cua lạ thơm mùi thuốc bắc, 2 triệu đồng/kg vẫn “cháy hàng“

Cua đá là đặc sản nổi tiếng ở Cù Lao Chàm. Trước đây, loại hải sản này khá bình dân, nhưng nay số lượng khá hiếm nên giá đến cả triệu đồng/kg. Ảnh: Chamdiscovery Gọi là cua đá vì chúng sống ở trong các hang đá trên núi. Sau khi đánh bắt, cua đá ở Cù Lao Chàm phải qua các bước kiểm tra kỹ lưỡng mới được dán nhãn cho phép bán ra thị trường. Ảnh: Dân Việt Cua đá chỉ được phép khai thác từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 7. Khoảng thời gian còn lại là chu kỳ sinh sản của cua và bị cấm săn bắt, mua bán. Ảnh: Chamdiscovery Vì thế, du khách hay thậm chí người dân trên đảo, nếu có nhiều tiền cũng không mua được cua đá vào thời điểm bị cấm khai thác. Ảnh: Chamdiscovery Theo quy định, cua đá có chiều ngang mai trên 7 cm, không mang trứng mới được dán nhãn cho phép bán ra thị trường. Những con không đủ tiêu chuẩn sẽ được phóng thích về lại môi trường tự nhiên. Ảnh: Khamphaculaocham Để săn cua đá, người dân phải đi rừng vào ban đêm, do đêm là thời điểm cua đá ra khỏi hang để kiếm ăn. Ảnh: Cù Lao Chàm Tour Để bảo tồn loại cua này, từ nguồn Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), TP Hội An và Hội Nông dân xã Tân Hiệp đã triển khai dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ và khai thác bền vững cua đá Cù Lao Chàm”, tiến hành dán nhãn kiểm soát lượng cua đá bán ra thị trường. Ảnh: Vnbussiness Ngoài kích thước, HTX cua đá Cù Lao Chàm còn quy định giá bán cua. Cụ thể, giá thu mua của thành viên trong HTX không dưới 850.000 đồng/kg, bán ra thị trường không cao hơn 1,4 triệu/kg và không thấp hơn 1,1 triệu đồng/kg. Ảnh: Culaochamtour Do đó, tại các nhà hàng, cua đá Cù Lao Chàm có giá lên đến 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Culaochamtour Dù rất đắt nhưng loại cua đá đặc sản này khá hút khách bởi thịt cua chắc và thơm, đặc biệt ngon và lạ nhất là gạch cua. Ảnh: Cù Lao Chàm Travel Gạch cua có màu sẫm, vị như thuốc bắc, hơi đắng nhưng rất béo và thơm nồng mùi thảo dược. Ảnh: Cù Lao Chàm Travel Video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

