Loại cua biển 2 triệu đồng/con vẫn hút khách ngon cỡ nào?

Thời gian gần đây, một số chuỗi cửa hàng hải sản ở TP HCM và Hà Nội cho biết cua tuyết nhập khẩu trở thành mặt hàng khá hút khách. Ảnh: Zing Cua tuyết tươi sống được nhập khẩu chính ngạch từ Nga và Na Uy có giá dao động từ 1,7 - 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Hieuhaisan Cua tuyết sống có trọng lượng khoảng 0,8-1,2 kg. Vì thế, trung bình thực khách phải chi tới 2 triệu đồng cho một con cua tuyết. Ảnh: Haisanhoanggia Cua tuyết hay còn gọi cua nữ hoàng, sống chủ yếu ở vùng nước lạnh tại khu vực Tây Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương hay biển Barents, nơi có nhiệt độ dưới 3 độ C. Ảnh: Wiki Do môi trường sống lạnh giá nên bên ngoài vỏ cua tuyết rất cứng. Ảnh: NoaaChân cua tuyết dài chiếm nhiều thịt và gần như chiếm phần lớn khối lượng cơ thể. Ảnh: Hieuhaisan Khác với cua hoàng đế, cua tuyết thường có kích thước trung bình, phần mai khá phẳng, thường sẽ không có gai mà thay vào đó là nhiều đốm đen mọc rải rác trên lưng. Ảnh: Haisanhoanggia Chân cua tuyết có hình dáng thon, dài, có có đến 4 cặp chân cùng với hai chiếc càng thay vì chỉ có 3 cặp chân và hai chiếc càng như cua hoàng đế. Ảnh: Điện máy xanh Cua tuyết có lớp thịt trắng và tinh khiết như tuyết, ngọt và mọng nước. Ảnh: Getty Cua tuyết có thể chế biến thành nhiều món như cua tuyết rang me, cua tuyết nướng, hấp... Ảnh: Haisanhoangia Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là... Nguồn: VTV24

