Loại cà chua có giá đắt nhất Việt Nam đặc biệt thế nào?

Cách đây khoảng nửa năm, trên thị trường xuất hiện loại cà chua lạ được gọi là cà chua thân gỗ, hay cà chua Tamarillo, khiến các bà nội trợ cuồng hàng lạ xôn xao, đua nhau đặt mua về ăn mặc cho giá của nó lên tới 1 triệu đồng/kg. Mức giá này đắt gấp 50 lần cà chua đỏ và gấp khoảng chục lần giá cà chua đen (loại cà chua từng lên cơn sốt cách đó không lâu). Theo dân buôn thì cà chua lạ này được nhập trực tiếp từ Ecuador. Thời gian gần đây, loại cà chua này xuất hiện khá nhiều trên thị trường và được bán với giá 300.000 đồng/kg chứ không còn đắt đỏ như trước Anh Mạnh Khương - một đầu mối bán cà chua thân gỗ ở Cân Thơ - cho biết, giá loại cà chua này hạ nhiệt vì chúng đã được một số nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) trồng thành công và bắt đầu cho thu hoạch Cây trồng từ 8-12 tháng sẽ đâm hoa kết trái. Năm đầu có thể đạt sản lượng từ 30-40 kg/cây. Cây vào những năm sau sẽ càng to, càng năng suất Dù không đắt như cà chua nhập khẩu, nhưng đây là loại cà chua trồng ở Việt Nam có giá đắt đỏ nhất hiện nay. Bởi, so với giá cà chua đỏ bán ngoài chợ thì cà chua thân gỗ đắt gấp 15-20 lần, còn so với giá cà chua đen, cà chua socola,... thì cà chua này đắt gấp khoảng 4 lần. Quả cà chua này thương đối nhỏ, 1kg thường được từ 20-24 quả Được trồng thành công ở Việt nam, song loại cà chua này vẫn còn khá lạ lẫm nên rất nhiều người tiêu dùng tò mò đặt mua về ăn Khách mua về thường cắt lát ăn sống, làm salad. Khi ăn sẽ cảm nhận được mùi chanh leo, dứa và dâu tây kết hợp cực kỳ đặc biệt Nắng nóng thì có thể gọt vỏ cắt lát rồi dầm với đá và đường làm món giải nhiệt Hoặc một số người mua về xay cà chua với sữa làm sinh tố Theo anh Mạnh Khương, do sản lượng thu hoạch được của các nhà vườn chưa nhiều, trong khi nhu cầu khách mua về ăn lại cực cao. Do đó, các khách thường phải "xếp hàng" đặt mua trước vài ba ngày.

