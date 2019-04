Lô xoài Việt lần đầu "bay" sang Mỹ

Ngày 18/4 tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ qua đường hàng không. Ảnh: Tiền phong. Lô xoài lần này xuất đi được thu mua từ hợp tác xã tại huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), gồm các loại xoài tượng da xanh, xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu da xanh. Ảnh: Người Lao động. Tất cả sản phẩm xoài đều được lựa chọn kỹ lưỡng và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Người lao động. Lô xoài lần này đánh dấu loại trái cây thứ 6 của nước ta được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: Nld. Xoài xuất khẩu sang Mỹ không chỉ đảm bảo về chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật mà còn đạt chuẩn về kích cỡ. Ảnh: Nongsandungha. Với xoài cát Hòa Lộc, trái phải nặng trên 400 gram, xoài tượng da xanh nặng trên 700 gram và xoài cát chu từ 300 gram. Ảnh: Lozi. Xoài Việt Nam hiện xuất khẩu sang 40 nước trên thế giới, trong đó có châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand...Ảnh: Nongsandungha. Từ năm 2009, Cục Bảo vệ thực vật đã xúc tiến các hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ. Đến tháng 2/2019, quá trình đàm phán chính thức thành công khi Mỹ đồng ý nhập khẩu trái xoài của Việt Nam. Ảnh: I.T. Theo yêu cầu từ phía Mỹ, xoài Việt xuất khẩu sang thị trường này phải vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe như điều kiện nhà vườn, đóng gói, xử lý chiếu xạ, kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nhập...Ảnh: I.T. Trước xoài, Việt Nam đã có một số trái cây xuất sang Mỹ như thanh long (năm 2008), chôm chôm (2011), nhãn và vải (2014), vú sữa (2017). Ảnh: Internet. Video: Kiếm tiền tỷ nhờ xoài cát Hòa Lộc. Nguồn: TH TP CT.

Ngày 18/4 tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ qua đường hàng không. Ảnh: Tiền phong. Lô xoài lần này xuất đi được thu mua từ hợp tác xã tại huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), gồm các loại xoài tượng da xanh, xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu da xanh. Ảnh: Người Lao động. Tất cả sản phẩm xoài đều được lựa chọn kỹ lưỡng và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Người lao động. Lô xoài lần này đánh dấu loại trái cây thứ 6 của nước ta được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: Nld. Xoài xuất khẩu sang Mỹ không chỉ đảm bảo về chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật mà còn đạt chuẩn về kích cỡ. Ảnh: Nongsandungha. Với xoài cát Hòa Lộc, trái phải nặng trên 400 gram, xoài tượng da xanh nặng trên 700 gram và xoài cát chu từ 300 gram. Ảnh: Lozi. Xoài Việt Nam hiện xuất khẩu sang 40 nước trên thế giới, trong đó có châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand...Ảnh: Nongsandungha. Từ năm 2009, Cục Bảo vệ thực vật đã xúc tiến các hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ. Đến tháng 2/2019, quá trình đàm phán chính thức thành công khi Mỹ đồng ý nhập khẩu trái xoài của Việt Nam. Ảnh: I.T. Theo yêu cầu từ phía Mỹ, xoài Việt xuất khẩu sang thị trường này phải vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe như điều kiện nhà vườn, đóng gói, xử lý chiếu xạ, kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nhập...Ảnh: I.T. Trước xoài, Việt Nam đã có một số trái cây xuất sang Mỹ như thanh long (năm 2008), chôm chôm (2011), nhãn và vải (2014), vú sữa (2017). Ảnh: Internet. Video: Kiếm tiền tỷ nhờ xoài cát Hòa Lộc. Nguồn: TH TP CT.