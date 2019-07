Lộ tỷ phú USD "sát gái" nhất thế giới

Không chỉ là người châu Phi duy nhất góp mặt trong top 100 nhân vật giàu nhất hành tinh, Vua Mswati III của Swaziland còn nổi tiếng là tỷ phú nhiều vợ nhất thế giới. Ảnh: Buzz South Africa. Ông vua này có tới...15 bà vợ. Con số này có thể sẽ tăng lên trong tương lai khi mà hàng năm, ông vẫn đến lễ hội Umhlanga để tuyển trinh nữ làm vợ. Ảnh: Mpasho. Sẽ có một lễ hội nhảy múa được tổ chức cho vua tuyển thêm người đẹp. Đặc biệt, đối tượng tham gia lễ hội là hàng nghìn trinh nữ. Cô gái nào lọt vào “mắt xanh” của vua thì sẽ được ông lấy về làm vợ. Ảnh: Rilgossip. Ngoài việc sống “đào hoa”, Vua Mswati III còn bị chỉ trích sống quá xa hoa và hoang phí trong khi phần đa dân số nước này đang còn sống trong cảnh nghèo đói. Ảnh: Telegraph. Năm 36 tuổi, ông mạnh tay chi 820.000 USD để mua 10 chiếc BMW Serie 5 cho 10 bà vợ của mình. Ảnh: Swazi Daily News. Richard Lugner là ông trùm ngành xây dựng nước Áo, nổi tiếng là tỷ phú chịu chơi, “tiêu tiền như nước”. Ngoài ra, doanh nhân này còn khét tiếng với tình trường “dày cộp” với dàn người tình kém tuổi. Ảnh: Oukas.info. Năm 2014, dư luận từng xôn xao với đám cưới giữa ông và người mẫu Cathy Schmitz, kém ông tới 57 tuổi. Khi đó, ông đã 81 tuổi và đã kết hôn tới 4 lần. Ảnh: Modern classic. Trước khi đám cưới diễn ra, Richard Lugner thề rằng ông sẽ không bao giờ tái hôn thêm bất cứ lần nào nữa. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ làm đám cưới với Cathy Schmitz chỉ sau vài tháng hẹn hò. Ảnh: Zimbio. Mọi thứ lại "đâu vào đấy" với tỷ phú này chỉ sau 2 năm chung sống với vợ trẻ. Họ đã ly hôn do Richard Lugner có người tình bí mật. Một số nguồn tin cho biết người tình mới của vị tỷ phú này cũng chưa quá 30 tuổi. Ảnh: Zimbio. Vijay Mallya được mệnh danh là “tỷ phú bia” của Ấn Độ. Ông là Chủ tịch Tập đoàn United Breweries, nhà sản xuất bia lớn nhất Ấn Độ. Ông sở hữu khối tài sản lên tới 11 tỷ USD. Ảnh: Corrieredellosport.it. Tỷ phú này nổi tiếng ăn chơi và quen biết rất nhiều ngôi sao Bollywood. Ông có hẳn một trang viên rộng rãi tại Goa để thỏa mãn thú vui với những cô gái trẻ đẹp. Ảnh: India Times. “Tỷ phú bia” thường xuyên có được sự “phục vụ” của những cô gái bốc lửa. Ông không ngần ngại thể hiện “tình cảm” với các cô gái đẹp một cách công khai. Ảnh: Wion. James Packer được xem là “tỷ phú sòng bài Australia”. Ông sở hữu nhiều sòng bạc và nhiều chuỗi cửa hàng thời trang sang trọng. Packer còn nổi tiếng là tỷ phú “sát gái”. Ảnh: Nova969. Được mô tả là vị tỷ phú đào hoa nhất Australia, Packer không ngần ngại vung tiền mua những món đồ xa xỉ cho các mỹ nữ của mình. Ảnh: Etcanada. Tỷ phú James Packer cũng từng dính tin đồn tình cảm với chân dài Miranda Kerr. Vào năm 2014, ông tặng cho cựu thiên thần Victoria’s Secret một cặp hoa tai kim cương trị giá 100.000 USD. Ảnh: Malaysian Times. Tỷ phú Nga Roman Abramovich cũng là một trong số những tỷ phú có nhiều vợ trên thế giới. Ông đã trải qua 3 lần cưới vợ và 3 lần bỏ vợ. Ảnh: The Times. Người vợ đầu tiên của ông là cô giáo Olga Yurevna Lysova. Sau 3 năm chung sống và chưa có con, họ đã quyết định chia tay. Ảnh: Hello Magazine. Tháng 10/1991, tỷ phú Nga kết hôn lần 2 với Irina Malandina, một nữ tiếp viên hàng không. Tưởng chừng mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng sau 16 năm chung sống, họ dẫn nhau ra tòa, đường ai nấy đi. Ảnh: Daily Mail. Vào năm 2008, sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ 2, tỷ phú người Nga bí mật kết hôn với người tình trẻ Zhukova. Tuy nhiên, ông vẫn “chứng nào tật nấy”. Năm 2017, họ đã ly hôn. Ảnh: TOTPI.

Không chỉ là người châu Phi duy nhất góp mặt trong top 100 nhân vật giàu nhất hành tinh, Vua Mswati III của Swaziland còn nổi tiếng là tỷ phú nhiều vợ nhất thế giới. Ảnh: Buzz South Africa. Ông vua này có tới...15 bà vợ. Con số này có thể sẽ tăng lên trong tương lai khi mà hàng năm, ông vẫn đến lễ hội Umhlanga để tuyển trinh nữ làm vợ. Ảnh: Mpasho. Sẽ có một lễ hội nhảy múa được tổ chức cho vua tuyển thêm người đẹp. Đặc biệt, đối tượng tham gia lễ hội là hàng nghìn trinh nữ. Cô gái nào lọt vào “mắt xanh” của vua thì sẽ được ông lấy về làm vợ. Ảnh: Rilgossip. Ngoài việc sống “đào hoa”, Vua Mswati III còn bị chỉ trích sống quá xa hoa và hoang phí trong khi phần đa dân số nước này đang còn sống trong cảnh nghèo đói. Ảnh: Telegraph. Năm 36 tuổi, ông mạnh tay chi 820.000 USD để mua 10 chiếc BMW Serie 5 cho 10 bà vợ của mình. Ảnh: Swazi Daily News. Richard Lugner là ông trùm ngành xây dựng nước Áo, nổi tiếng là tỷ phú chịu chơi, “tiêu tiền như nước”. Ngoài ra, doanh nhân này còn khét tiếng với tình trường “dày cộp” với dàn người tình kém tuổi. Ảnh: Oukas.info. Năm 2014, dư luận từng xôn xao với đám cưới giữa ông và người mẫu Cathy Schmitz, kém ông tới 57 tuổi. Khi đó, ông đã 81 tuổi và đã kết hôn tới 4 lần. Ảnh: Modern classic. Trước khi đám cưới diễn ra, Richard Lugner thề rằng ông sẽ không bao giờ tái hôn thêm bất cứ lần nào nữa. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ làm đám cưới với Cathy Schmitz chỉ sau vài tháng hẹn hò. Ảnh: Zimbio. Mọi thứ lại "đâu vào đấy" với tỷ phú này chỉ sau 2 năm chung sống với vợ trẻ. Họ đã ly hôn do Richard Lugner có người tình bí mật. Một số nguồn tin cho biết người tình mới của vị tỷ phú này cũng chưa quá 30 tuổi. Ảnh: Zimbio. Vijay Mallya được mệnh danh là “tỷ phú bia” của Ấn Độ. Ông là Chủ tịch Tập đoàn United Breweries, nhà sản xuất bia lớn nhất Ấn Độ. Ông sở hữu khối tài sản lên tới 11 tỷ USD. Ảnh: Corrieredellosport.it. Tỷ phú này nổi tiếng ăn chơi và quen biết rất nhiều ngôi sao Bollywood. Ông có hẳn một trang viên rộng rãi tại Goa để thỏa mãn thú vui với những cô gái trẻ đẹp. Ảnh: India Times. “Tỷ phú bia” thường xuyên có được sự “phục vụ” của những cô gái bốc lửa. Ông không ngần ngại thể hiện “tình cảm” với các cô gái đẹp một cách công khai. Ảnh: Wion. James Packer được xem là “tỷ phú sòng bài Australia”. Ông sở hữu nhiều sòng bạc và nhiều chuỗi cửa hàng thời trang sang trọng. Packer còn nổi tiếng là tỷ phú “sát gái”. Ảnh: Nova969. Được mô tả là vị tỷ phú đào hoa nhất Australia, Packer không ngần ngại vung tiền mua những món đồ xa xỉ cho các mỹ nữ của mình. Ảnh: Etcanada. Tỷ phú James Packer cũng từng dính tin đồn tình cảm với chân dài Miranda Kerr. Vào năm 2014, ông tặng cho cựu thiên thần Victoria’s Secret một cặp hoa tai kim cương trị giá 100.000 USD. Ảnh: Malaysian Times. Tỷ phú Nga Roman Abramovich cũng là một trong số những tỷ phú có nhiều vợ trên thế giới. Ông đã trải qua 3 lần cưới vợ và 3 lần bỏ vợ. Ảnh: The Times. Người vợ đầu tiên của ông là cô giáo Olga Yurevna Lysova. Sau 3 năm chung sống và chưa có con, họ đã quyết định chia tay. Ảnh: Hello Magazine. Tháng 10/1991, tỷ phú Nga kết hôn lần 2 với Irina Malandina, một nữ tiếp viên hàng không. Tưởng chừng mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng sau 16 năm chung sống, họ dẫn nhau ra tòa, đường ai nấy đi. Ảnh: Daily Mail. Vào năm 2008, sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ 2, tỷ phú người Nga bí mật kết hôn với người tình trẻ Zhukova. Tuy nhiên, ông vẫn “chứng nào tật nấy”. Năm 2017, họ đã ly hôn. Ảnh: TOTPI.