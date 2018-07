Lên Mẫu Sơn xem chào mào “hạt rẻ”, chanh rừng “đắt xít”, rết độc ngâm rượu

Rùa đá sống trong rừng, khu vực ẩm ướt. Mỗi con có cân nặng khoảng 2 lạng được người dân nhốt trong chiếc lồng tre nứa nho nhỏ, xinh xinh. "Gian hàng" bán rùa đá nhốt rọ tre nứa khiến nhiều người quan tâm, thu hút nhiều bạn trẻ tới xem. Theo người dân nơi đây, rùa đá cũng khá ít, đi rừng không phải lúc nào cũng gặp.Tại phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn, rùa đá được nhiều du khách thích thú bởi sự tò mò và đáng yê của những chú rùa. Nhiều người ngỏ ý muốn mua về nuôi làm cảnh với giá 200.000/con. Rết là loài động vật rất nguy hiểm, chúng hay sống ở những nơi ẩm thấp. Người Dao Mẫu Sơn cho biết không phải lúc nào cũng bắt được, vì may thì mới gặp và bắt được mà không để bị cắn. Rết được mang về ngâm rượu để thành rượu rết . Rượu rết từ xưa người dân nơi đây đã biết dùng làm bài thuốc có công dụng trị nhức mỏi rất hiệu quả, chỉ cần dùng một ít rượu rết ngâm khoảng 3 tháng xoa lên chỗ đau nhức là ngay tức khắc sẽ giảm đau ngay. Những chú chim chào mào rừng cũng được bà con người Dao nhốt trong chiếc lồng gỗ xách ra bày bán tại phiên chợ. Chim chào mào rừng sống ngoài tự nhiên nên lông mượt, đuôi dài rất đẹp mắt. Do chưa quen gần với người nên sự xuất hiện của du khách khiến chú chim chào mào hoảng loạn nhảy nhót trong chiếc lồng. Trung bình một con chim được mua về nuôi với giá dao động 30-100 nghìn đồng tùy từng con. So với giá bán chim chào mào ở các thành phố thì giá này rất "hạt rẻ"-nhiều du khách nhận xét.

Theo kinh nghiệm của bà con dân tộc Dao ở Mẫu Sơn, quả chanh rừng ngâm với muối trắng hoặc mật ong có tác dụng tốt trong việc chữa trị viêm họng, chữa ho, chữa cảm lạnh. Ngoài ra Chanh rừng ngâm dùng làm món chấm thịt gà, vịt và nhiều gia vị cho các món kho khác. Loại quả này nhỏ hơn chanh thông thường, khi chín vỏ màu vàng, ăn cả vỏ thì ngọt, bùi và thơm, nếu bỏ vỏ ăn lõi thì hơi chua...Mặc dù trái chanh rừng bé tí nhưng đồng bào bán tới 100.0000 đồng/kg.



Chuối rừng là loại chuối có hột, quả bé hơn chuối thường có màu xanh đậm, có quả pha chút màu hơi tím ở vỏ. Chuối được người Dao trên bản săn tìm và chặt hái mang ra chợ bán cho du khách để ngâm rượu.



Người dân tộc thường dùng chuối hột rừng để ngâm rượu uống rất ngon, nay trở thành bài thuốc được nhiều người sử dụng. Chuối hột rừng xắt mỏng, phơi khô, ngâm với rượu cao độ, càng lâu càng tốt, cho ra một loại rượu có màu vàng tươi đẹp, giống màu rượu ngoại, uống thơm và bổ dưỡng, có thể trị bệnh đau lưng nhức mỏi.



Toàn thân cây chuối hột rừng đều có thể làm thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Trái chuối hột rừng có tác dụng chữa bệnh tiểu đường, viêm thận, tăng huyết áp. Có bài thuốc dân gian cho rằng khoét cây chuối hột rừng ở gần gốc, lấy nước từ thân cây uống, sẽ giúp hạ đường huyết tự nhiên với người bị bệnh tiểu đường.



Nhiều loại lan rừng được du khách hỏi mua. Lan này chủ yếu mang từ rừng về sau đó người dân chăm sóc. Mỗi loại lan có giá khác nhau nhưng trung bình từ 120 nghìn đồng cho đến vài trăm nghìn một gốc lan đã phát triển tốt trên cây gỗ.

