Lâm Đồng: Cận cảnh taluy không phép khiến Chủ tịch phường bị đình chỉ

Chiều 6/7, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với ông Trần Vĩnh Hòa (ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) - chủ công trình kè taluy không phép tại hẻm 377 đường Trần Phú, phường Lộc Sơn. (Ảnh: Dân Việt). Lý do, ông Trần Vĩnh Hòa đã thực hiện hành vi vi phạm xây dựng bờ kè taluy không phép giật 2 cấp cao khoảng 18m (mỗi cấp cao 8-9m), dài khoảng 76m bằng bê tông cốt thép tại thửa đất số 177+569, tờ bản đồ số 25 thuộc hẻm 377 đường Trần Phú. (Ảnh: Người lao động). Đồng thời với việc phạt tiền, UBND TP Bảo Lộc buộc ông Hòa phải phá dỡ công trình vi phạm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. (Ảnh: Người lao động). Ngay trong ngày nhận quyết định xử phạt, chủ đầu tư đã huy động 3 máy múc và nhiều công nhân tiến hành tháo dỡ bờ ta luy không phép. (Ảnh: Tiền Phong). Phương thức tháo dỡ là máy khoan bê tông đục từng cấp của ta luy. Khối lượng bê tông được tháo dỡ đến đâu sẽ được di dời hết đến đó để tránh xảy ra tình trạng sạt trượt đất đá khi có mưa lớn. (Ảnh: Tiền Phong). Tại hiện trường, bờ taluy được xây dựng trên độ dốc khá lớn. (Ảnh: Tiền Phong). Dự kiến việc tháo dỡ bờ ta luy không phép sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Ngoài việc cắt cử người giám sát tại khu vực giải tỏa, UBND phường Lộc Sơn còn bố trí lực lượng dân quân chốt chặn tại khu vực nói trên để cảnh báo cho người dân tránh xa bờ ta luy đang bị sụt lún nguy hiểm, đề phòng xảy ra sự cố. (Ảnh: Zing). Trước đó, ông Trần Vĩnh Hòa bắt đầu xây dựng bờ kè taluy không phép từ năm 2021. (Ảnh: Zing). Đến cuối tháng 6/2023, cơ quan chức năng phát hiện bờ taluy này xuất hiện tình trạng sụt lún, cong vênh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Phía sau bờ taluy đang có 4 hộ dân sinh sống, với 14 nhân khẩu. (Ảnh: Người lao động). Một số ngôi nhà gần bờ kè taluy đã xuất hiện tình trạng nứt tường, sụt lún nền. (Ảnh: Người lao động). UBND phường Lộc Sơn đã phải vận động 4 hộ dân với 14 nhân khẩu ở phía dưới bờ taluy di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Dân Việt). Liên quan công trình này, trước đó ngày 3/7, UBND TP Bảo Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Hiếu - Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn, để xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng. (Ảnh: Người lao động).

