Kỳ nghỉ của giới siêu giàu ở Dubai xa xỉ cỡ nào?

Dubai nổi tiếng với những thứ xa xỉ dành cho giới siêu giàu. Nơi đây đang xây dựng một quần đảo mới mang tên The World (Thế giới). Một hòn đảo rộng khoảng 4,6 hecta đang được chào bán với giá 16 triệu USD. Ảnh: Ảnh: Travel Wire Asia. Khách sở hữu hòn đảo này sẽ không bao giờ phải lo lắng tới chuyện bị ai làm phiền trong kỳ nghỉ. Ảnh: Travel Wire Asia Trong số vô vàn câu lạc bộ kín trên khắp thế giới, Capital Club tại Dubai nổi lên là nơi giao lưu của những người giàu có. Muốn nhập hội, người mới phải được mời vào, đóng phí thành viên khoảng 15.000 USD/năm. Ảnh: Getty Image Với khoản đầu tư lớn, hội viên có thể dùng bữa do đầu bếp đạt sao Michelin chuẩn bị, thưởng thức những buổi triển lãm nghệ thuật kín... và quan trọng nhất là cơ hội quen biết với tầng lớp thượng lưu. Ảnh: Getty Image Hộp đêm Secret Room trong khách sạn Five Palm Jumeirah Dubai có một dịch vụ cho khách siêu giàu. Ảnh: FIVE Palm Jumeirah. Với chi phí 3.000 USD, khách có thể lái siêu xe lên sàn nhảy để gây ấn tượng với đám đông. Ảnh: Trend Hunter. Từ 2014, khách sạn 7 sao Burj al-Arab đã tổ chức đám cưới và những bữa tiệc kín trên bãi đáp trực thăng với giá khởi điểm từ 55.000 USD/sự kiện. Ảnh: Booking. Tọa lạc ở độ cao 212 m so với mực nước biển, khách sạn Burj al-Arab Dubai có tầm nhìn ngoạn mục ra khắp thành phố và vịnh Ả Rập. Khách sạn còn có thể chuẩn bị những tin nhắn chúc mừng khổng lồ để khách nhìn thấy từ trên trực thăng trước khi đáp xuống đây. Ảnh: Youtube. Căn hộ hoàng gia Royal Bridge Suite tại khách sạn Atlantis The Palm có giá khoảng 20.000 USD/đêm. Ảnh: Booking. Phòng khách sạn đắt nhất tại Dubai này cũng phục vụ loạt trải nghiệm đắt đỏ bậc nhất thế giới như phòng chơi game riêng, phòng massage, quản gia... Ảnh: Booking. Liệu trình spa tại Talise Ottoman Spa trong khách sạn cao cấp Jumeirah Zabeel Saray Hotel sẽ cho khách đắp vàng toàn thân để phục hồi làn da. Ảnh: Getty Image Giới siêu giàu ở Dubai sẵn sàng thuê một chiếc du thuyền đủ sức chứa 25 người theo giờ, với giá khoảng 130.000 USD để tổ chức tiệc tùng. Ảnh: Headout. Video: Thiên đường siêu xe secondhand ở Dubai. Nguồn: VTV24

Dubai nổi tiếng với những thứ xa xỉ dành cho giới siêu giàu. Nơi đây đang xây dựng một quần đảo mới mang tên The World (Thế giới). Một hòn đảo rộng khoảng 4,6 hecta đang được chào bán với giá 16 triệu USD. Ảnh: Ảnh: Travel Wire Asia. Khách sở hữu hòn đảo này sẽ không bao giờ phải lo lắng tới chuyện bị ai làm phiền trong kỳ nghỉ. Ảnh: Travel Wire Asia Trong số vô vàn câu lạc bộ kín trên khắp thế giới, Capital Club tại Dubai nổi lên là nơi giao lưu của những người giàu có. Muốn nhập hội, người mới phải được mời vào, đóng phí thành viên khoảng 15.000 USD/năm. Ảnh: Getty Image Với khoản đầu tư lớn, hội viên có thể dùng bữa do đầu bếp đạt sao Michelin chuẩn bị, thưởng thức những buổi triển lãm nghệ thuật kín... và quan trọng nhất là cơ hội quen biết với tầng lớp thượng lưu. Ảnh: Getty Image Hộp đêm Secret Room trong khách sạn Five Palm Jumeirah Dubai có một dịch vụ cho khách siêu giàu. Ảnh: FIVE Palm Jumeirah. Với chi phí 3.000 USD, khách có thể lái siêu xe lên sàn nhảy để gây ấn tượng với đám đông. Ảnh: Trend Hunter. Từ 2014, khách sạn 7 sao Burj al-Arab đã tổ chức đám cưới và những bữa tiệc kín trên bãi đáp trực thăng với giá khởi điểm từ 55.000 USD/sự kiện. Ảnh: Booking. Tọa lạc ở độ cao 212 m so với mực nước biển, khách sạn Burj al-Arab Dubai có tầm nhìn ngoạn mục ra khắp thành phố và vịnh Ả Rập. Khách sạn còn có thể chuẩn bị những tin nhắn chúc mừng khổng lồ để khách nhìn thấy từ trên trực thăng trước khi đáp xuống đây. Ảnh: Youtube. Căn hộ hoàng gia Royal Bridge Suite tại khách sạn Atlantis The Palm có giá khoảng 20.000 USD/đêm. Ảnh: Booking. Phòng khách sạn đắt nhất tại Dubai này cũng phục vụ loạt trải nghiệm đắt đỏ bậc nhất thế giới như phòng chơi game riêng, phòng massage, quản gia... Ảnh: Booking. Liệu trình spa tại Talise Ottoman Spa trong khách sạn cao cấp Jumeirah Zabeel Saray Hotel sẽ cho khách đắp vàng toàn thân để phục hồi làn da. Ảnh: Getty Image Giới siêu giàu ở Dubai sẵn sàng thuê một chiếc du thuyền đủ sức chứa 25 người theo giờ, với giá khoảng 130.000 USD để tổ chức tiệc tùng. Ảnh: Headout. Video: Thiên đường siêu xe secondhand ở Dubai. Nguồn: VTV24